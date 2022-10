Reuzentampon in Vondelpark tegen menstruatiearmoede: ‘Ik vind het echt erg’

Demonstratie tegen menstruatiearmoede in het Vondelpark. Beeld Jennifer Gijrath

“Ja, voor jullie is het geen probleem,” zegt Bart Lorent (26) tegen twee mannelijke voorbijgangers die zijn flyer ietwat fronsend aannemen. “maar voor veel vrouwen dus wel.”

Samen met studiegenoten Floran Derksen (23), Daan van Hooff (21) en Radi Saddik (21) staat Lorent hier deze dinsdagmiddag in het Vondelpark om aandacht te vragen voor menstruatiearmoede. Te missen zijn ze niet: ze hebben een zelf in elkaar geknutselde reuzentampon meegenomen.

Maatschappelijk probleem

De actie van de studenten commerciële economie aan de Hogeschool van Amsterdam komt voort uit een studieproject, waarbij ze zich in moeten zetten voor een zelfverkozen maatschappelijk probleem.

Derksen kwam met menstruatiearmoede op de proppen, waarbij ze even twijfelde of het aan zou slaan bij haar mannelijke studiegenoten. Die bleken echter gelijk enthousiast. “We kenden het probleem helemaal niet,” zegt Saddik, “maar schrokken ervan toen we ons er verder in verdiepten. Dit moeten meer mensen weten.”

Doorlekken

Menstruatiearmoede houdt in dat niet iedereen altijd genoeg geld heeft om producten zoals tampons en maandverband te kopen. Ook in Amsterdam is dit een groot probleem, bleek maandag nog uit nieuw onderzoek: ruim een kwart van de Amsterdammers die menstrueren hebben ermee te kampen.

Dat dit onderzoek ook net deze week uitkwam is toeval, aldus de studenten, maar bevestigt de urgentie van het probleem. “Uit angst om door te lekken blijven mensen soms thuis van werk of school,” zegt Saddik. “Ik vind dat echt erg.”

Basisverzekering

Als het aan hem ligt worden menstruatieproducten onderdeel van de basisverzekering. “Het is gewoon een eerste levensbehoefte. Je kiest er niet voor om ongesteld te worden.”

De studenten zochten contact met het Armoedefonds, dat zich al langer inzet tegen menstruatiearmoede. Er kwam een samenwerking tot stand, waarbij het fonds onder meer de flyers regelde die deze middag worden uitgedeeld. Ook regelden de studenten afgiftepunten in vier drogisterijen door de stad, waar mensen menstruatieproducten kunnen doneren. Dat kan tot vrijdag, de opbrengst gaat naar het fonds.

Bewustzijn

Naast het inzamelen van producten proberen de studenten vooral meer bewustzijn voor het probleem te creëeren. “Veel mensen weten niet van het probleem af,” zegt Derksen, “terwijl hartstikke veel mensen ermee te maken hebben.”

De vier hopen dat het bewustzijn er uiteindelijk toe leidt dat menstruatieproducten gratis worden gemaakt, in ieder geval op scholen of zelfs voor iedereen. Ook hopen ze dat er meer aandacht komt voor initiatieven die er wel al zijn. Derksen: “Doordat er weinig over wordt gepraat is niet iedereen ervan op de hoogte dat hulporganisaties op verschillende plekken in de stad al punten hebben opgericht waar je terecht kan voor gratis producten.”

Extra kracht

Of de mannen het ongemakkelijk vinden om met een ‘bebloede’ reuzentampon in het Vondelpark te staan? Nee hoor, zeggen ze haast in koor. Lorent: misschien zet het juist extra kracht bij. Ook als man hoef je niet gek te doen als het gaat over menstrueren, want het is iets doodnormaals. Zo is de natuur.”

De reuzentampon trekt in elk geval bekijks. Voorbijrennende hardlopers kijken slingerend om, een enkele voorbijganger stopt om te kijken. Het kan in ieder geval al helpen bij het doorbreken van het taboe rond menstruatie, denkt Derksen. “Je ziet, het is maar een tampon. Zo spannend is het allemaal niet.”