Reuzenrad voor de RAI twee dagen na opening alweer gesloten

Het reuzenrad bij avondlicht. Beeld Thirze Groenendijk

Thirze Groenendijk en Bram Verleg gingen dinsdag met hun ‘Smakenrad’ open. In het reuzenrad konden gasten dineren en daarbij op voldoende afstand blijven van andere bezoekers. Het eten werd bereid door chef-kok Joris Bijdendijk van restaurant Rijks en ook andere Amsterdamse ondernemers waren betrokken bij het project.

Dat het reuzenrad twee dagen na de opening alweer dicht moet, noemt Groenendijk een ‘grote financiële klap’. “We zijn gisteravond opengegaan en dan moeten we vanavond alweer sluiten, dat is heel vervelend. Helaas zijn evenementen vanaf vanavond verboden en wij hebben een evenementenvergunning.”

Afhaalmaaltijden

Groenendijk heeft ook in Groningen een reuzenradrestaurant staan. Die zou pas zondag sluiten, maar moet nu ook eerder dicht vanwege de nieuwe coronamaatregelen. “In Amsterdam zetten we het voorlopig stil en hopen we over twee tot vier weken weer open te mogen.” In de tussentijd hoopte ze afhaalmaaltijden te kunnen verkopen, maar ook dat is niet toegestaan.

Het is de bedoeling dat het reuzenrad tot en met 3 januari voor de RAI zou staan, maar de ondernemer hoopt dat die periode misschien verlengd kan worden, nu ze paar weken verplicht gesloten is. “Maar eerst gaan we kijken hoe we dit in goede banen kunnen leiden.”