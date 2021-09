Reünisten Studentencorps: schoppen en in elkaar slaan is niet normaal

Studenten van het Amsterdamsch Studenten Corps. Beeld anp

Volgens het bestuur van oud-studenten hebben de afgelopen tijd bij zeker acht disputen ‘onacceptabele gedragingen’plaatsgevonden. ‘Er wordt glashard ontkend, het wordt klein gemaakt, ook wanneer letsel zichtbaar is en de nuldejaars verklaren dat er geweld heeft plaatsgevonden. In onze ogen is echt veel mis met een aantal jongens en zeker ook meisjes dat het als normaal beschouwt dat extreem vernederen, schoppen en in elkaar slaan onderdeel behoort te zijn van de korte groentijd,’ schrijven ze aan de andere reünisten van het Amsterdamsch Studenten Corps en de Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging (ASC/AVSV).

De rector van het ASC/AVSV, Jack Koopman, zette een punt achter de ontgroeningen nadat er verschillende meldingen van grensoverschrijdend gedrag binnen disputen waren binnengekomen. Het werd niet duidelijk om welke incidenten dat precies ging.

De reünisten kondigen in de interne brief maatregelen aan. ‘Na het stopzetten van de groentijd zal dan ook worden overgegaan tot het vervolgen en waar mogelijk sanctioneren van individuele leden en (groen)besturen die misdragingen hebben gepleegd of hebben laten plegen. Of dat leidt tot schorsing of verwijdering van de vereniging betreft moet worden afgewacht.’

Met het oog op de 170-jarig bestaan, in juli 2022, willen de oudgedienden schoon schip maken en een cultuuromslag realiseren. Een Commissie tot Herziening Kennismakingstijd wordt opgericht om uitwassen in de toekomst te voorkomen.

Het is niet de eerste keer dat ASC/AVSV, met ruim 2700 actieve leden de grootste studentenvereniging van Nederland, in opspraak raakt. Rond de ontgroening in 2016 belandden drie mensen in het ziekenhuis nadat de aanstaande dispuutsleden onder meer in de gracht moesten zwemmen en tussen afval moesten slapen.