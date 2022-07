Reünisten springen financieel bij ‘als nodig’ maar keuren gebeurtenissen Amsterdamse corps af

Beeld ANP / ANP

Iedereen is wakkergeschud na de 34ste lustrumweek van het Amsterdamse studentencorps afgelopen week, zegt reünist Mariette Fehmers (54), verwijzend naar de ophef die ontstond over speeches van een aantal bestuursleden, waarin vrouwonvriendelijke uitspraken werden gedaan. “Er moet wel harder opgetreden worden. Royeer de mannen die over de grens zijn gegaan. Er zijn vier rotte appels. Die moeten per direct geschrapt worden als lid.”

Fehmers, die van haar achttiende tot 23ste lid was van het Amsterdamse studentencorps A.S.C/A.V.S.V, is niet de enige die zo reageert na wat er gebeurde afgelopen week. Uit een rondgang blijkt dat meerdere reünisten de gebeurtenissen ‘walgelijk’ en teleurstellend vinden en vinden dat er harder, veel harder moet opgetreden worden.

“Al het onkruid moet je eruit trekken, eruit. Dan kan je opnieuw beginnen met bouwen aan een gezonde vereniging,” aldus Fehmers.

‘Vrouwen zijn niks en niks meer dan een hoer’ en ‘vrouwen zijn sperma-emmers’ zijn twee van de grensoverschrijdende uitspraken die te horen waren tijdens het zogeheten herendiner. ‘Teksten die voorbereid waren en waarbij kennelijk geen van hen heeft gedacht, ‘kan dit eigenlijk wel?”, schrijft voorzitter van de Vereniging van Reünisten, Arthur Knipping, in een mail aan reünisten. Volgens hem is duidelijk dat ‘de ingezette cultuurverandering op het ASC/AVSV nog niet is geland’.

Liberale club

Bob Duynstee (61), die 1981 lid werd, is geschokt door de gebeurtenissen. “Kijk, we zijn een liberale club. We zijn het niet gewend om elkaar aan te spreken over hoe je moet leven of op excessen. We zijn geen vereniging waar we cultuurdiscussies houden, maar wat nu gebeurt is echt wel binnengekomen. Ik ben verbijsterd. Schoppen tegen de burgermaatschappij heeft zijn charmes, maar er zijn grenzen. Terwijl sommigen leden van het corps dat niet lijken te beseffen. De intellectuele vrijheid wordt gebruikt voor bagger.”

Dinsdagavond werden door Het Parool ook beelden naar buiten gebracht van een ingehuurde act op een van de lustrumfeesten van afgelopen weekend. Tijdens het optreden bonken halfnaakte vrouwen ten overstaan van honderden mensen op mannenhoofden. De gebeurtenissen noemen reünisten ‘misselijkmakend’, ‘walgelijk’ en ‘grensoverschrijdend’.

De vier bestuursleden van A.S.C./A.V.S.V. die onder vuur liggen vanwege hun vrouwonvriendelijke uitspraken hebben hun functie neergelegd. Ook zullen de Amsterdamse universiteiten en de Hogeschool van Amsterdam het komende jaar geen beurzen aan het Amsterdamsch Studenten Corps verstrekken.

Toch hoeft het Corps financieel gezien zich nog geen zorgen te maken. Knipping laat weten dat de Vereniging van Reünisten een fonds heeft voor bestuurders. “Afhankelijk van de noodzaak kan het bijspringen.”