Restauratie Hollandsche Manege gedwongen stilgelegd

De Hollandsche Manege. Beeld Lin Woldendorp

Volgens het stadsdeel is herhaaldelijk gewaarschuwd dat het werk nog niet mocht beginnen, maar heeft de manege die waarschuwingen naast zich neergelegd. “Dit is een Rijksmonument,” aldus een woordvoerder. “We moeten hier heel voorzichtig mee omgaan, als er geen vergunning is om te bouwen mag er simpelweg niet worden gebouwd.”

‘Sluiting is absurd’

Architect André van Stigt, verantwoordelijk voor het project, zegt dat alle vergunningen al een jaar geleden zijn aangevraagd, maar dat het stadsdeel maar niet afkomt. “De gemeente, de voormalige eigenaar van het gebouw, heeft de manege stelselmatig niet goed onderhouden en het dierenwelzijn komt in gevaar. Wij moeten echt verder, deze sluiting is absurd.”

Volgens de manege is de restauratie van monumentale onderdelen hard nodig om het gebouw haar allure terug te geven en te zorgen dat de manege weer een toekomst krijgt. Ook worden er aanpassingen uitgevoerd zodat de paarden op het gebied van dierenwelzijn een beter leven krijgen.

Aanvankelijk was de bedoeling dat de werkzaamheden in september zouden zijn afgerond, maar die opleverdatum is verschoven naar ergens in december. Volgens architect Van Stigt, die onder meer de Hallen en het Olympisch Stadion nieuw leven inblies, is een groot deel van het werk inmiddels al gedaan. “Met een aantal dingen zijn wij al klaar.”