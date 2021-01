Restauratie Centrale Markthal in West begonnen

Vrijdag werd begonnen met de verbouwing van de Centrale Markthal in West. Beeld Jan van Dalen

Non-profitorganisatie Boei, eigenaar van de hal sinds 2016, kreeg subsidie voor de restauratie en voor de verbetering van de toegankelijkheid en de verduurzaming. Op het dak komt 2500 vierkante meter aan zonnepanelen, die 400.000 kilowattuur aan stroom leveren.

De Centrale Markthal moet een verzamelplek worden voor ‘culinair, creatief en circulair Amsterdam’. “Al tijdens de bouw willen we samen met de Amsterdammers programmeren, waarbij ruimte is voor bijvoorbeeld een buurtrestaurant waar omwonenden voor elkaar koken,” meldt Arno Boon, directeur van Boei.

Historie

De Centrale Markthal begon in 1934 als groothandelsmarkt, de plek waar winkels en marktkooplieden hun waren haalden. In 1998 kreeg het terrein van 44 hectare een tweede leven als Food Center Amsterdam, maar sinds 2006 wordt de hal niet meer gebruikt. Een jaar later werd het een rijksmonument.

Wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid) noemt de hal een bijzondere plek met een rijke historie. “Toch is de plek lange tijd voor Amsterdammers gesloten geweest. Ik ben blij dat de markthal na de restauratie voor alle Amsterdammers toegankelijk is en een verbindende schakel wordt tussen het Food Center aan de ene kant, en de nieuwe woningen in het Marktkwartier aan de andere kant.”