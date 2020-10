Restaurants halen alles uit de kast om tweede lockdown door te komen

De nieuwe lockdown hakt er opnieuw stevig in bij de horeca. Enig lichtpuntje: afhalen en bezorgen mag wel. Hoe gaan restaurants hier invulling aan geven? En doen ze het anders dan de vorige keer?

“We willen deze tijd nuttig besteden en niet afwachten. Door over te gaan op take-away blijven we zichtbaar, kunnen wij blijven doen waar we goed in zijn en genereren we ook nog enige omzet,” vertelt assistent-manager Ayda Waly van restaurant La Fiorita. “We moeten wel, want de kosten voor het personeel en de huur lopen nu eenmaal door.”

Het sluiten van de horeca als onderdeel van de nieuwe coronamaatregelen brengt restaurants na ‘de eerste lockdown’ opnieuw in een lastig parket: geen gasten meer mogen ontvangen betekent logischerwijs geen inkomsten. In maart bedachten restauranteigenaren massaal hoe zij toch nog iets konden verdienen. Met als resultaat: een enorme stijging aan bezorg- en afhaalmogelijkheden bij restaurants die niet eerder voor deze optie kozen.

Met zijn online reserveringssysteem Formitable hielp mede-eigenaar Raymond Wilders restaurants met het organisatorisch opzetten van die bezorg- en afhaaldiensten. Hij bewonderde toen en ook nu weer de veerkracht van het horecapersoneel. “Restaurateurs en chefs zijn heel ondernemend en geven een hoge creatieve invulling aan take-away.”

Do-it-yourself-menu

Meerdere restauranteigenaren bedachten zogenaamde ‘do-it-yourself’-menu’s om gerechten thuis restaurantwaardig op tafel te krijgen. Het concept: de chef bereidt de gerechten voor, de gasten maken ze thuis af. Met succes: zo raakten de menu's van restaurant Choux tijdens de eerste lockdown telkens binnen 24 uur uitverkocht. “We verkochten zo’n 700 menu's per week,” vertelt mede-eigenaar Figo van Onna.

Ook bij de restaurants La Fiorita, Scheepskameel en Café Binnenvisser bleken de afhaalmenu’s populair. “De vorige keer reageerden gasten van La Fiorita heel erg positief,” zegt Waly. Dat merkte ook Bob Nagel, mede-eigenaar van Café Binnenvisser. “We zijn er zelfs nog even mee doorgegaan toen ons restaurant weer open mocht.”

La Fiorita, gelegen in de Jordaan. Beeld Jakob van Vliet

Voor de restauranteigenaren is het dan ook duidelijk wat hun personeel nu weer te doen staat. Ze voeren wel enige aanpassingen door ten opzichte van de vorige keer. Zo komt Café Binnenvisser naast een viergangenmenu met een ‘soeppakket van de week’. Hiervoor zijn ze een samenwerking aangegaan met stadslandbouwgebied Tuinen van West, die vergeten seizoensgroenten gaat leveren.

La Fiorita biedt naast hun viergangenmenu naar eigen zeggen ‘verdomd lekkere broodjes’ en gaat gebruikmaken van Deliveroo. Bovendien kan afhalen en bezorgen nu zeven dagen per week. “We hopen de gasten op deze manier iets extra’s te kunnen bieden en deze tijd wat leuker te maken.”

Youtube-video's

Nieuw bij restaurant Choux is dat ze, naast hun driegangenmenu’s, ook vier gangen aanbieden. Als extra neemt de chef elke week een video op die hij op YouTube plaatst. “Hierin legt hij op vaak hilarische wijze uit hoe de gerechten moeten worden bereid en geeft hij daarnaast informatie over de producten,” vertelt Van Onna van Choux. Ook Café Binnenvisser maakt gebruik van dergelijke instructievideo’s.

In Café-Restaurant Amsterdam werd nog niet eerder voor take-away gekozen. Noodgedwongen gaan zij nu ook over op afhaalmaaltijden. “We hebben een kaart samengesteld met toch nog vrij veel gerechten van ons menu. Of we daar qua aanbod slim aan doen weten we nog niet, dat gaan we meemaken. Toch leek het ons leuk om een redelijk ruim menu te kunnen bieden,” aldus mede-eigenaar Ruud Van der Sleen. “Ik hoop heel erg dat het wat wordt.”

Doekje voor het bloeden

Het maximale eruit halen en hopen dat de tweede lockdown niet te lang gaat duren; het is wederom alles wat de restaurants kunnen doen. “Het loopt goed en mensen vinden het leuk, dat is het belangrijkste. Toch is dit voor ons slechts een doekje voor het bloeden,” zegt Van Onna van Choux.

“Dit is geen leuke tijd voor ons,” vertelt Bob Kaasenbrood van Scheepskameel. “We doen dit echt omdat we niet anders kunnen: dit biedt een laatste houvast om toch nog bezig te zijn. Maar we hopen natuurlijk - zoals iedereen in de horeca - zo snel mogelijk weer open te kunnen.”