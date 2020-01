Restauranteigenaar: Verdacht pakketje was pure angstzaaierij

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) doet onderzoek bij het restaurant HaCarmel na de vondst van een verdacht pakketje. Beeld ANP

Buigen voor welke vorm van terrorisme is niet aan vader en zoon besteed. “Wij laten ons niet bang maken. Het enige wat wij willen en wat we ook gaan doen, is ondernemen. We laten ons niet afschrikken, niet toen er een man met een knuppel bij ons de ruiten insloeg en ook niet bij de andere incidenten.”

Het is inmiddels de vierde keer in ruim twee jaar tijd dat HaCarmel het moet ontzien. Eind 2017 sloeg een Syrische man met een knuppel, ziedend van woede, de ruiten in. Uit het restaurant pakte hij een Israëlische vlag. Nadien werd het restaurant met eieren besmeurd en zijn de ruiten een keer ingegooid.

De toezichthouder die woensdagochtend rond tien uur de zaak in wilde om te controleren of de Joodse spijswetten goed worden gevolgd, trof het pakketje aan. Hij belde direct Sami Bar-on en vervolgens de politie, die de zaak meteen serieus nam. De directe omgeving werd direct met roodwitte linten afgezet. De politie twitterde om 10.46 uur dat een Teamleider Explosieve Veiligheid onderzoek deed naar het voorwerp. Al snel werd ook de wijdere omgeving afgezet en mocht niemand deze zone nog binnentreden. Bewoners en winkeliers in de directe omgeving moesten hun woningen en winkels verlaten.

De opgetrommelde explosievenopruimingsdienst zette een speciale robot in die het pakketje filmde en onderzocht. Ook een medewerker in een zogenaamd bompak kwam eraan te pas.

Op sociale media regende het ondertussen steunbetuigingen met wat werd gezien als een mogelijke aanslag op een Joods doelwit. Tegelijkertijd waren er op Facebook ook veel vijandige reacties, volgens het Cidi zelfs antisemitisch van aard.

Loos alarm

Om 15 uur liet de politie weten dat het om een loos alarm ging. Er waren geen explosieven in het pakket aangetroffen. Rond vier uur ging het restaurant weer open en hing de Israelische vlag weer aan de gevel.

De hele operatie nam bijna vijf uur in beslag. “Ik ben er inmiddels wel klaar mee. Ik ben iedere keer de klos, omdat ik Joods ben. Het aanjagen van angst treft natuurlijk primair onszelf maar secundair ook de mensen uit de buurt. Want als er wel een bom in had gezeten, zou die alle bovenburen uit hun huizen kunnen blazen.”

De reacties stromen intussen binnen bij de eigenaren. “Ze vragen of het goed met ons gaat, wensen ons sterkte maar leven vooral erg mee.”

Wat er in het pakketje zat is vooralsnog niet bekend gemaakt.