Restaurantbranche introduceert alternatief voor Iens

Bookdinners bestaat al sinds 2015, maar recent is Koninklijke Horeca Nederland mede-eigenaar geworden. Daarmee presenteert de branche nu een alternatief op dure concurrenten.



Momenteel zijn tweeduizend restaurants bij Bookdinners aangesloten, waarvan 137 in Amsterdam.



Het initiatief biedt een goedkoop alternatief binnen een markt die voornamelijk gedomineerd wordt door Iens. Op Iens staan kost restaurants flink wat geld. Naast vaste abonnementskosten betalen restaurants 1,5 tot 2 euro per persoon voor wie gereserveerd wordt via de site.



Geen winstoogmerk

Bij het alternatief van horecabranche betalen restaurants 15 euro per maand. Kosten die puur bedoeld zijn voor het in de lucht houden van de site. Er is geen winstoogmerk. Tot juli kunnen restaurants het platform gratis testen.



