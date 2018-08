Restaurant waar granaat ontplofte eigendom dochter Baâdoud

Kaoutar Baâdoud (21) zegt geen idee te hebben van de reden van alweer de derde aanslag in enkele dagen in de Johan Huizingalaan in Slotervaart, laat staan dat ze kan zeggen of meespeelt dat haar vader de voormalige stadsdeelvoorzitter is.



Ze neemt woensdagmorgen de telefoon op terwijl ze bij de politie zit. "Ik heb geen flauw idee wat er is gebeurd en ik weet ook nog niet wat de schade is."



Achmed Baâdoud was woensdagmorgen niet voor commentaar bereikbaar. Hij is tegenwoordig adviseur van de Amsterdamse brandweer.



Handgranaat

Voor Marovaan ontplofte in de nacht van dinsdag op woensdag rond 1.50 uur een explosief dat vele gaatjes sloeg in de voordeur en voorgevel van Marovaan en ook een bushokje vernielde.



In diezelfde Johan Huizingalaan was afgelopen weekeinde al een interieurzaak beschoten. In de nacht van maandag op dinsdag vuurde een onbekende tientallen kogels af op de voorgevel van schoonmaakbedrijf HBS. Aan de achterzijde van het pand werd een handgranaat gelegd.



Gesloten

In de Jan Evertsenstraat in West had een onbekende dezelfde nacht een handgranaat bevestigd aan de deurklink van de nog te openen lunchroom Tropicana, op de hoek met de Orteliuskade.



Schoonmaakbedrijf HBS is inmiddels op last van burgemeester Femke Halsema gesloten. Over het lot van de andere getroffen zaken moet zij nog beslissen.



