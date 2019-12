Restaurant ’t Badhuis op Javaplein sluit de deuren

Het badhuis op het Javaplein in Oost. Beeld Google Streetview

Dit weekend was het restaurant voor het laatst open. ‘Dag lieve gasten, het waren 12 kleurrijke jaren! Wij stoppen ermee,’ staat in een bericht op Facebook. Verder wijdt het restaurant niet uit over het besluit te stoppen.

Het badhuis op het Javaplein heeft sinds de bouw in 1941 meerdere functies gehad. Tot 1982 fungeerde het als badplaats en ontmoetingsplek. Sinds 1982 was het onder meer Hindoetempel en een tweedehandszaak. Midden jaren negentig kreeg het voormalig badhuis voor het eerst een horecabestemming, met groot terras.

Het is nog niet duidelijk wie de exploitatie van het historische pand in de Indische buurt overneemt. ’t Badhuis zelf meldt op Facebook dat brouwerij Oedipus de nieuwe eigenaar is en naar verwachting in april de deuren opent. De Amsterdamse bierbrouwerij bevestigt dat er interesse is, maar zegt dat er nog niks rond is.