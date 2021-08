Restaurant Sham Oost mag voorlopig toch blijven

Kogelinslagen in de ruiten van restaurant Sham. Beeld ANP

Omdat restauranteigenaar Momen Al-Azhar besloot in hoger beroep te gaan, wordt het eerdere vonnis van 12 juli uitgesteld. Toen oordeelde de rechter dat woningcorporatie De Key de huurovereenkomst op rechtmatige gronden had ontbonden, en dat restaurant Sham Oost de deuren dus moest sluiten. Al-Azhar zou twee weken de tijd krijgen om het pand te ontruimen. Ook moest hij De Key een schadevergoeding betalen en achterstallige kosten voldoen.

Vanwege het hoger beroep mag het restaurant in ieder geval tot 12 januari 2022 blijven; dan besluit de rechter verder over de zaak. In de tussentijd is Sham verplicht de huur en overige achterstallige betalingen zo snel mogelijk te voldoen. Daarnaast moet uit de uitslag van het lopend RIEC-onderzoek blijken dat er geen criminele gedragingen in of rondom het pand worden gesignaleerd. Als er niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, kan het pand alsnog worden ontruimd.

Beschieting

Aanleiding voor de huidige juridische procedure was een beschieting in maart vorig jaar. Kort na de opening werd het pand drie keer ’s nachts beschoten in één week. Ook werd de ingang met een hamer bewerkt.

Burgemeester Halsema besloot daarop de zaak voor acht maanden te sluiten, omdat gevreesd werd voor de orde en veiligheid van omwonenden en voorbijgangers. Een paar weken later liet wooncorporatie De Key, de eigenaar van het pand, weten de huurovereenkomst te ontbinden vanwege de gewelddadige incidenten. Omdat de rechtszaak nog liep, kon Sham Oost toch gewoon opengaan zodra de coronamaatregelen dat toelieten.

Na het vonnis van 12 juli zei Al-Azhar geen andere mogelijkheid te zien dan opnieuw naar de rechter stappen. “We gaan in beroep. Dat moet wel. De zaak is net klaar na een grote verbouwing, ik heb mensen in dienst, de hele zomer staan al reserveringen geboekt. We kunnen niet binnen twee weken weg, na alles wat we hebben doorstaan. Dat mag gewoon niet gebeuren.”