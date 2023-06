Restaurant Saravana Bhavan buit wederom personeel uit, Interpol doet onderzoek

Restaurant Saravana Bhavan aan de Stadhouderskade heeft zich voor een tweede keer schuldig gemaakt aan arbeidsuitbuiting. Interpol is daarnaast bezig met een internationaal onderzoek naar andere ketens van het Indiase restaurant in Europese landen.

In 2019 was het al raak: het restaurant moest dicht wegens arbeidsuitbuiting. Uit onderzoek en een reconstructie van Het Parool bleek dat chefs van het restaurant ruim 75 uur per week moesten werken, hun paspoorten en bankpassen werden afgenomen en ze onderdrukt werden door de managers.

Bij een controle door de Nederlandse Arbeidsinspectie afgelopen vrijdag blijkt dat Saravana Bhavan wederom de wet heeft overtreden. In de drie vestigingen in Amsterdam, Almere en Den Haag werden vijf medewerkers aangetroffen die niet gerechtigd zijn om in Nederland te werken. De inspectie heeft ook het vermoeden dat zij te weinig loon krijgen en te lang moesten werken.

In Amsterdam werkten minimaal twee mensen illegaal. In het gebouw op de hoek van de Stad­houderskade en de Van Woustraat werd ook een dark kitchen aangetroffen, waar maaltijden voorbereid worden voor de andere vestigingen zonder dat hier toestemming voor is. In de vestiging van Den Haag lag een beslapen matras, wat voor de inspecteurs genoeg reden was om aan te nemen dat hier iemand illegaal verbleef.

Voorlopig worden de restaurants niet gesloten. De arbeidsinspectie, dat onder Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) valt, doet nog wel verder onderzoek en sluit niet uit dat meer wetten zijn overtreden.

Nepalees stel

Saravana Bhavan is een begrip. Het is de McDonald’s van het Indiase eten, en de grootste vegetarische restaurant­keten ter wereld. Het had in 2017 een wereld­wijde omzet van 343 miljoen euro en 127 restaurants verspreid over 24 landen. De keten in Amsterdam werd in 2016 geopend en door culinair recensent Hiske Versprille in Het Parool met een 8,5 beoordeeld omdat het ‘allemaal verschrikkelijk lekker’ en ‘verslavend’ is.

In 2019 zijn de managers die wettelijk verantwoordelijk waren voor de arbeidsuitbuiting vertrokken uit Nederland. De rechterhand van de eigenaren van Saravana Bhavan, Biju Gopalakrishnan, erkende dat het slecht gesteld was met de arbeidsomstandigheden, maar zei dat het moederbedrijf hier geen kennis van had. Een Nepalees stel werd gevonden als nieuwe lokale franchisenemer.

Zij opende in 2020 het restaurant opnieuw. De gemeente heeft nog wel het Landelijk Bureau Bibob ingezet, omdat er twijfel was over de integriteit van het bedrijf en via deze weg een exploitatievergunning geweigerd kan worden. Maar na onderzoek bleek er juridisch onvoldoende grond om geen vergunning af te geven. De deuren van het restaurant zijn daardoor alweer een paar jaar open.

Europees onderzoek

Doordat het moederbedrijf samenwerkt met franchisehouders is het moeilijk om de Indiase eigenaren verantwoordelijk te stellen voor arbeidsuitbuiting. Toch heeft Saravana Bhavan de interesse gewekt van Interpol, de internationale organisatie die criminaliteit bestrijdt. Afgelopen vrijdag werden tegelijkertijd bij vestigingen in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Zweden, België en Frankrijk controles uitgevoerd.

De resultaten van deze controles zijn nog niet bekend. De komende maanden moet duidelijk worden of na dit grootschalige Europese onderzoek Saravana Bhavan nog een toekomst in Europa heeft.

