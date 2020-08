Restaurant Rijsel sluit deuren na twee besmettingen onder personeel

Beeld Shutterstock

“Het is ons eigen besluit,” zegt eigenaar Pieter Smits. “Van de GGD mochten we openblijven, maar we willen geen risico nemen. Alle bezoekers zijn op de hoogte gebracht.”

In hun Facebookbericht noemt Rijsel het een besluit ‘uit voorzorg omdat het coronavirus ons team te dicht nadert’. “Wij noemen het zo om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Ook omdat personeelsleden zonder klachten het dan zouden kunnen overdragen. Ik hoef niet aan iedereen te zeggen dat twee personeelsleden besmet zijn. Wij zijn zo transparant mogelijk geweest en de GGD noemt ons een voorbeeld omdat we eigen verantwoordelijkheid nemen.”

Het rotisserierestaurant is sinds afgelopen zaterdag gesloten. Na een periode van twee weken gaan de deuren weer open. “Iedereen met klachten gaat een coronatest doen en 20 augustus zullen we voorzichtig weer opengaan met een klein klachtenvrij team.”

De gemeente is op de hoogte en zegt dat het een besluit van het restaurant is geweest. Een gedwongen sluiting was daardoor niet aan de orde. Een woordvoerder zegt dat het te prijzen valt dat Rijsel zelf verantwoordelijkheid neemt.

De GGD Amsterdam zegt geen uitspraken te doen over individuele gevallen.