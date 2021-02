Restaurant Pllek verzekerd van plek tot 2025: ‘Eindelijk gelukt’

Pllek. Beeld Mats van Soolingen

Hoewel vanaf het begin duidelijk was dat het huurcontract in 2022 zou aflopen, kwam het hard aan toen eigenaar Sjoerd Steenbeek te horen kreeg dat hij Pllek komend jaar daadwerkelijk zou moeten sluiten. Maar door de motie die de Amsterdamse gemeenteraad woensdag aannam, mogen de deuren van zijn restaurant aan het IJ voorlopig openblijven.

Steenbeeks tijdelijke concept op de voormalige scheepswerf aan het water zou in eerste instantie plaats moeten maken voor nieuwbouw. Die komt er voorlopig niet, maar desondanks wilde de gemeente dat Pllek plaats zou maken, voor een ander tijdelijk concept.

“We hebben hier een klein dorpje gebouwd dat én mensen van over de hele wereld én de Amsterdammer dient, én maatschappelijke waarde heeft. Dat gaan we toch niet afbreken voor een ander tijdelijk concept?” De petitie om Pllek te behouden werd bijna zeventienduizend keer ondertekend en Steenbeek liet in een eerder interview met Het Parool al weten dat hij tot het bittere eind wil strijden voor zijn bedrijf. “Meer dan honderd mensen maken deze plek al acht jaar tot een succes en duizenden mensen genieten hier. Dit is een bedrijf gemaakt door en voor de stad Amsterdam.”

Nu hij zekerheid heeft tot 2025 slaakt Steenbeek een zucht van verlichting. “Na drie jaar buffelen, is het eindelijk gelukt.”

In oktober was al bekend dat het restaurant niet direct in 2022 de deuren hoefde te sluiten. D66, PvdA, Forum voor Democratie, ChristenUnie en de VVD dienden met succes een motie in om Pllek niet te laten wijken voor andere tijdelijke initiatieven, gezien de populariteit van deze hotspot.