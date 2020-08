Restaurant op de Oostoever van de Sloterplas mag nu wél open

Na vijf jaar leegstand is een vergunning verleend voor restaurant Oeverzicht. Beeld Dingena Mol

Als het aan Patrick Bholanath ligt kunnen Amsterdammers al vanaf oktober aanschuiven aan een tafel in het nieuwe restaurant, waar ze gerechten serveren uit uiteenlopende keukens. “Van Italiaans tot Libanees, van alles een beetje.” Een chique tent ziet hij voor zich, “waar je graag gezien wilt worden”.

De nieuwe uitbaters van het pand met enorm terras aan de Noordelijke kant van de Sloterplas zijn Rotterdammers Bholanath en zijn compagnon Ramazan Özten, eigenaren van onder meer een uitzendbureau en een steigerbouwbedrijf. “Ik zei altijd: ik wil geen horecazaak, maar toen ik het pand zag, was ik om.”

Ze deden eind januari al een vergunningaanvraag, toen corona hier nog niet bestond, maar proberen het van de positieve kant te bekijken. “We hebben niet, zoals anderen, personeel hoeven ontslaan. Het uitzicht hier is mooi en mensen hebben lang thuis gezeten, dus we hebben er wel vertrouwen in dat ze naar ons toe komen.”

Bibob

Sinds café Oostoever in 2015 dicht ging stond het pand leeg. Verschillende ondernemers vroegen een vergunning aan, maar aan niet één werd die verstrekt. Zo deed in de zomer van 2019 een bedrijf met de naam Eastshore een aanvraag voor een ‘alcoholvrij horecabedrijf met terras’, maar die werd ingetrokken. Daarvoor deed restaurantconcept SoulTable een poging, maar deze vergunningaanvraag werd buiten behandeling gesteld. De gemeente vond het dossier over hun financiering gebrekkig, informatie die nodig is voor de Bibob-procedure. Hiermee worden malafide ondernemers en zwart geld uit de horeca geweerd.

Ook restaurant SuAda, dat in 2017 open wilde gaan, heeft nooit een gast gezien. Op 26 juni viel daar de Landelijke Eenheid binnen, omdat het vermoeden bestond dat deze en een zusteronderneming met geld uit de internationale drugshandel waren gefinancierd.

Een wijntje drinken

Volgens stadsdeelbestuurder van Nieuw-West Ronald Mauer zijn alle vergunningen voor Oeverzicht nu rond. “De plannen klinken goed, al weet je natuurlijk nooit precies wat de exploitant ervan gaat maken.” Als niemand de komende zes weken bezwaar maakt tegen te plannen, mag de tent open.

Hij is blij dat naast een terrasvergunning ook een alcoholvergunning is aangevraagd voor meer diversiteit in het horeca-aanbod. “Bij een groot aantal etablissementen in Nieuw-West wordt geen alcohol geschonken. Je beperkt je dan toch. Het is een mooie plek, dan is het leuk als je er ook een wijntje kunt drinken.”