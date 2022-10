Restaurant in Osdorp na explosie ook getroffen door beschieting: ‘Dit is al de zoveelste keer’

Het restaurant in Osdorp raakte maandagnacht al beschadigd door een explosie. Beeld ANP / Michel van Bergen

Rond 04.00 uur kreeg de politie melding dat het restaurant was beschoten. Eenmaal ter plaatse troffen agenten kogelgaten aan in de ramen, die een nacht eerder al verwoest waren door de explosie. Ook werden op straat kogelhulzen aangetroffen.

De politie heeft wederom de omgeving uitgekamd op zoek naar de dader(s), maar tevergeefs. Een nacht eerder werd de buurt rondom het restaurant rond 02.30 uur opgeschrikt door een explosie bij het restaurant. Toen raakte de pui zwaar beschadigd.

Camerabeelden

Hassan, een van de drie eigenaren, zegt dinsdagochtend niet te weten wie er achter de explosie en de beschieting zit. “Ik heb geen idee. Ik heb zeven restaurants geopend, maar nog nooit zoiets meegemaakt.” Het restaurant is ook nog niet open, vertelt hij. “We zijn nu twee maanden bezig met verbouwen en donderdag zouden we opengaan. Dat gaat nu niet meer door. Wanneer we dat nu wel gaan doen, weet ik nog niet.”

Binnen is alles verwoest door de explosie. De vitrine, de stoelen, de hele voorkant ligt overhoop. Volgens de eigenaren is op camerabeelden te zien dat in de nacht van zondag op maandag twee jonge jongens bij de brievenbus van het pand een explosief hebben neergelegd.

Zijn compagnon Otman denkt dat het door concurrenten is gedaan. “We hebben helemaal geen bedreiging gehad. Er kwamen alleen maar mensen aan de deur om te vragen wanneer we nou openingen. En Hassan is hier heel bekend als chef-kok, hij had altijd de beste zaak aan Tussen Meer.”

Otman zegt dat voor hem een droom uitkwam om samen met zijn compagnons Ahmed en Hassan een restaurant te openen. “Ik ken Ahmed al sinds 2012 en sindsdien wilden we onze eigen zaak. En toen kwamen we Hassan tegen en die wilde graag samen met anderen een zaak openen in West. Daarvoor hebben we geld geleend en gespaard en dan krijg je dit.” Otman zegt bang te zijn dat de gemeente de zaak gaat sluiten voordat ze überhaupt open waren. “Als de gemeente beslist dat onze zaak dicht moet, moeten we nog drie maanden huur en andere kosten betalen en we willen niet nog meer lenen.”

Plofkraak bij de buren

Gerda (70) woont aan het einde van de straat en schrikt van de aanblik van het restaurant. “Dit is al de zoveelste keer. Het lijkt elke keer alsof er een bom afgaat. Eerst hiernaast, nu een bom én schoten.” De zeventigjarige vrouw voelt zich onveilig en wil graag weg uit Osdorp. “Maar het is niet te betalen. Ik wil best kleiner wonen, maar zelfs dan lukt het niet. Mijn buurvrouw probeert het ook. Het voelt niet goed om hier nog te wonen.”

Medewerkers van het kinderdagverblijf erachter vinden het raar dat ze niet door de politie op de hoogte zijn gebracht en gaan ervan uit dat niemand gaat praten. “De cultuur is niet klikken, niemand verlinken. Dus als je rond gaat vragen zegt iedereen: we weten niks’

Enkele maanden geleden was de naastgelegen tabakszaak doelwit van een plofkraak. In de nacht van 15 op 16 juli werd de Geldmaat in tabakszaak Geestman tot ontploffing gebracht. Volgens de politie werd daar geen buit gemaakt, maar de schade aan de winkel en naastgelegen panden was groot. De tabakszaak is door die explosie nog altijd dicht.

Een #schietpartij op het raam van het restaurant aan de #TussenMeer in #Amsterdam #Osdorp dat gisterennacht het doelwit van een #explosie was, de winkel ernaast was eerder dit jaar het doelwit van een #plofkraak en is nog steeds gesloten pic.twitter.com/Igxg2BmurA — Michel van Bergen (@mvbergen) 11 oktober 2022