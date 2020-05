Restaurant HaCarmel opnieuw beklad

- Beeld Jop van Kempen

De tekst moet volgens de eigenaar Daniel Bar-on na de aanslag en voor het weekend op het raam zijn gekalkt. De eigenaar werd dit weekend door de politie op de hoogte gesteld.

“Het is verschrikkelijk. Het is al de derde keer dat we deze tekst op ons pand aantreffen. Eerder stonden die woorden boven onze voordeur geschreven. We hebben het beide keren verwijderd,” zegt Bar-on.

De dader van deze nieuwe bekladding staat op camerabeeld, aldus Bar-on. Dinsdagavond heeft hij een gesprek met de politie en met burgemeester Halsema.

Mayonaise

Na de laatste vernieling op 8 mei van dit jaar waarbij een ruit van het restaurant werd kapotgeslagen en de Israëlische vlag in de fik werd gestoken, vroeg Bar-on om een gesprek met de Driehoek. Dit gesprek is nooit gevoerd. “Het OM wil tijdens het lopende onderzoek niet in gesprek gaan,” aldus Bar-on.

De aangehouden verdachte van de vernieling van 8 mei, de Syriër Saleh A. (31), had al in 2017 met een knuppel de ruiten van het restaurant ingeslagen en de vlag gestolen. Ook besmeurde hij de zaak met eieren en mayonaise. Saleh A. werd destijds ook gepakt en werd door de rechter verminderd toerekeningsvatbaar verklaard.

De Raadkamer heeft maandag de voorlopige hechtenis van Saleh A. verlengd met negentig dagen.