Restaurant HaCarmel dicht na herhaalde vernieling

Beeld Jop van Kempen

De eigenaar, de familie Bar-on, dringt aan op overleg met ‘de driehoek’. Tot die tijd zegt Daniel Bar-on de deuren gesloten te houden.

Bar-on heeft inmiddels aangifte gedaan. “Hoe haalt die man het in zijn hoofd na zijn traject dit nog eens te doen? Deze man moet van de straat. Wat doet hij een derde keer?”

Vlag in brand

Vrijdagmorgen werden bij het koosjere restaurant aan de Amstelveenseweg twee ruiten vernield. Ook werd de Israëlische vlag die de restauranthouders elke dag boven de deur hangen in de brand gestoken.

De politie heeft vrijdagochtend de Syriër Saleh A. (31) aangehouden als verdachte, hij wordt maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris. In 2017 sloeg hij de ramen van HaCarmel in met een knuppel, stal de vlag en besmeurde het restaurant met eieren en mayonaise. Hij kreeg zes weken gevangenisstraf. Wel werd hij door de rechter verminderd toerekeningsvatbaar verklaard.

Advocaat Herman Loonstein van HaCarmel is niet verbaasd dat het gaat om dezelfde verdachte. “Als je zijn dossier bekijkt en zijn verklaring in de rechtbank hebt gehoord is dit geen verrassing. Er is dit keer sprake van vernieling en brandstichting met een terroristisch motief. Wij vinden dat dit hem ten laste moet worden gelegd.”