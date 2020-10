Restaurant-eigenaar en politie in de clinch: ‘Een waarschuwing om 22.03 gaat te ver’

Restaurant Guts in de Utrechtsestraat. Beeld Restaurant Guts

Samen met haar compagnon en enkele collega’s bespreekt Van Iwaarden rond 23.30 uur nog even de avond. Ze zijn net klaar met opruimen, het restaurant is weer klaar voor de volgende dag, als er voor de deur een politieauto stopt. “Mijn compagnon liep naar buiten en kreeg direct een nare discussie,” vertelt ze. “Er werd gezegd dat we de lichten uit moesten doen en weg moesten gaan. Ook moesten we ons identificeren.”

Uiteindelijk vertrekt de politie, maar Van Iwaarden houdt een vervelend gevoel over aan het optreden van de politie, waarvan ze ook beelden op Instagram heeft gezet. “De politie leek wel het idee te hebben dat wij daar niet mochten zijn. Ik hoef mij toch niet te verantwoorden waarom ik in mijn eigen restaurant aan het opruimen ben. Dat voelde onterecht. Ik werd toegesproken als een meisje van vijf dat weg moest uit haar eigen zaak.”

Volgens een politiewoordvoerder ligt de zaak genuanceerder. “Agenten reden door de Utrechtsestraat en zagen vier mensen binnen aan tafel zitten met het sfeerlicht aan. Hierop gingen zij kijken of het geen gasten waren. Maar nog voordat ze uitstapten, kwamen er al enkele mensen naar buiten. Daarmee begint ook het filmpje dat nu online staat.” Volgens van Iwaarden is er in de zaak alleen ‘sfeerlicht’ en kan ze niet ‘het licht’ aan doen, zoals de agenten in het filmpje verzoeken.

In restaurant Breda aan het Singel, waarvan Van Iwaarden ook gedeeltelijk eigenaar is, schreven handhavers diezelfde avond om 22.03 uur een officiële waarschuwing uit omdat er nog enkele klanten binnen waren. “Er waren nog enkele mensen binnen die hun rekening aan het betalen waren. Tuurlijk begrijpen we dat iedereen om 22.00 uur weg moet zijn, maar dat is soms best moeilijk,” vertelt ze.

Crimineel

De eigenaresse heeft het gevoel dat de handhavers om de hoek bij restaurant Breda stonden te wachten tot het 22.00 uur werd. “Ik begrijp dat ze moeten handhaven, maar als ze de situatie goed inschatten en zien dat iedereen weggaat, is een officiële waarschuwing toch niet nodig? Je wordt bijna als een crimineel behandeld.”

Volgens de gemeente zijn boa’s en agenten verantwoordelijk voor de handhaving van de regels en ‘doen ze dat vaak in alle redelijkheid’. “In de zaak zaten om 22.03 uur nog enkele klanten aan tafel. De eigenaar (of bedrijfsleider) is daar door onze boa’s op aangesproken. Die liet toen weten dat iedereen snel zou vertrekken. Toen dat na tien minuten nog steeds niet gebeurd was, werd er een waarschuwing uitgeschreven met daarop het tijdstip van de eerste constatering van de overtreding.”

Van Iwaarden deelde de verhalen op Facebook en Instagram waar ze veel bijval kreeg. Ze hoopt dat de politie en handhaving daardoor meer begrip krijgen voor de lastige situatie waarin horeca-eigenaren nu zitten. “Er is veel verwarring en stress bij iedereen. Ik wil juist dat er een oplossing komt en dat we op een fijne manier samenwerken.”