Restaurant Cinema Paradiso in de Westerstraat beschoten

Cinema Paradiso aan de Westerstraat is beschoten. De kogelgaten zijn afgeplakt. Beeld MAARTEN BRANTE

De politie kreeg rond 00.40 uur een melding van de beschieting. In de ruit van het pand zitten meerdere kogelinslagen en op de grond lagen kogelhulzen. Er zijn geen gewonden gevallen, in het restaurant was tijdens de beschieting niemand aanwezig.

Een langslopende buurman tast in het duister over de reden waarom het restaurant is beschoten. “Niemand weet iets. We kunnen geen enkele reden verzinnen.”

De recherche doet onderzoek naar de aanleiding en daders. Zij vraagt getuigen zich te melden.