Restaurant Baut reist terug naar de Wibautstraat, waar het ooit begon

Voor wie dacht dat eigenaar Michiel van der Eerde klaar was met het verhuizen van Baut, dat zich na zeven verhuizingen vestigde aan de Stadionweg in Zuid: néé, dat ging om Bar Baut. Restaurant Baut keert terug naar de Wibautstraat in Oost, waar het in 2012 ook begon. “Op de dag dat we toen openden, communiceerden we ook meteen onze sluitingsdatum.” Het restaurant reisde rond omdat Van der Eerde het pand van 700 vierkante meter permanent kon huren, op voorwaarde dat hij er eerst een jaar uit zou gaan.

“Aan de Wibautstraat is eigenlijk alles ontstaan: de bar, het terras, een ruimte om kunst te exposeren," zegt hij. In de periode dat Baut uit het pand vertrok, zat daar restaurant C gehuisvest, tot eind vorig jaar. Dat restaurant was gefocust op fine dining. “Dat was een succesvol bestaan, maar tegelijk ging de bar niet helemaal samen met de restaurantfunctie van C. Als je daar voor 150 euro de neus dineert, wil je niet naast een vrijdagmiddagborrel die uit de hand loopt zitten."

Jongensdroom

Om die reden besloot Van der Eerde Bar Baut te vestigen aan de Stadionweg in Zuid, vlak voordat de coronapandemie toesloeg. “Dat ging door het dak, dus dacht ik: waarom doe ik dat in Oost niet ook? Dan is de cirkel rond: ik heb Zuid, West en Centrum gehad en ben weer terug op de plek waar we onze grootste successen hebben gevierd. Het is als een jongensdroom die uitkomt.”

Nieuw aan het concept is volgens de eigenaar dat er 'geen beperkingen’ zijn. “Nou ja, je moet dan wel even door corona heen turen." In principe kun je door het hele pand zitten en focust het restaurant op meer dan dineren alleen. Bovendien heeft Van der Eerde een heel nieuw en jong team aangenomen vol energie, onder wie chef-kok Angelos Kremmydas. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen: Baut Oost is al open, met een overdekt en verwarmd terras. “Het is niet makkelijk om nu open te gaan, maar we zijn het aan onze stad verplicht om dat te doen als het mag."