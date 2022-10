Restaurant Ahlan blijft nog zes maanden dicht na beschieting en explosie

Beeld Daphne Lucker

De kans op herhaling van de incidenten bij het restaurant dat deze week na een verbouwing zijn deuren weer zou openen, is zo groot dat het openhouden een te groot gevaar vormt voor de openbare orde en de veiligheid van omwonenden. Dat weegt voor Halsema zwaarder dan het belang van de eigenaren. Een periode van rust is nodig om de openbare orde te herstellen en geeft de politie de gelegenheid om verder onderzoek te doen, aldus de burgemeester.

Bij het restaurant vonden deze week twee keer ernstige geweldsincidenten plaats. Maandagnacht ging een explosief af dat de pui en het interieur van het pand zwaar beschadigde. Een nacht later werd het restaurant meermaals beschoten.

Volgens Halsema zouden de incidenten te maken kunnen hebben met een conflict, dat mogelijk nog steeds speelt. Bij vergelijkbare zaken blijkt de oorzaak in de meeste gevallen in onderlinge criminele conflicten te liggen, aldus de politie. Geweld wordt dan ingezet als strategie om te intimideren en te bedreigen.

‘Ondernemers de dupe’

Een van de drie eigenaren van het restaurant, die niet met zijn naam in de krant wil, vertelt woensdagavond dat het besluit aankomt als een ‘harde klap’. “Vandaag zijn de nieuwe menukaarten en ballonen binnengekomen. We zijn alle drie koks die deze week hoopten hun droomzaak te openen.”

Van een conflict is volgens de eigenaar geen sprake. “Ik weet niet wie het gedaan heeft. Wij zitten helemaal niet in een conflict.”

Hoewel hij de buren rust gunt, vindt hij het wrang dat ‘iemand die een paar kogels op je zaak schiet, bepaalt of je dicht moet.’ “De ondernemers en verzekeraars zijn de dupe. De politie en gemeente moeten ook ons beschermen.”

Harbour Club

De sluiting geldt in eerste instantie voor zes maanden. Die periode kan op verzoek van de eigenaar worden verkort als deze maatregelen heeft genomen en de openbare orde niet meer in gevaar is. Dat gebeurde deze week bij The Harbour Club, twee maanden na de sluiting vanwege een explosie.

De eigenaar van Ahlan is in ieder geval van plan om na de sluiting weer open te gaan. “We gaan gewoon door.”