Reservist bij terreur opgeroepen voor beveiliging

Het ministerie van Justitie en Veiligheid eist dat Defensie pelotons beschikbaar heeft die binnen zes uur inzetbaar zijn om bij een aanslag of concrete dreiging tegen bijvoorbeeld Schiphol of Amsterdam Centraal te bewaken.



Nu werken politie en marechaussee samen met reguliere eenheden van de landmacht. Maar die hebben al moeite genoeg om getraind en inzetbaar te blijven en kunnen deze 'oproepdienst' er niet meer bij hebben.



"Door missies en andere taken betekent dit dat ze op 'vrije' trainingsweken ook nog eens deze 6 uur notice to move-verantwoordelijkheid hebben," stelt luitenant-kolonel André van Wijk, die bij de landmacht verantwoordelijk is voor de reservisten. "Dat verstoort het hele proces. Daarom gaan we die bal nu neerleggen bij de Nationale Reserve."



Oproepdienst

De deeltijdmilitairen krijgen in blokken van een week of maximaal twee weken 'oproepdienst', vergelijkbaar met de vrijwillige brandweer. "Dat betekent dat zij in die periode geen druppel alcohol mogen drinken en niet te ver van huis mogen zijn," zegt reservekolonel Fulco Stallmann. "Ze moeten immers binnen zes uur klaarstaan voor vertrek op een kazerne."



Het Korps Nationale Reserve bestaat nu uit 69 pelotons van gemiddeld 30 mensen. In 2022 moeten daarvan permanent negen pelotons beschikbaar zijn voor de supersnelle dienst. De eerste drie moeten begin 2019 inzetbaar zijn.



Deze reservisten moeten nog samen met politie en marechaussee worden opgeleid voor deze nieuwe taak, vooral als het gaat om schietvaardigheid. Ook krijgen zij een betere uitrusting dan hun collega-reservisten, met onder andere communicatiemiddelen en nachtzichtapparatuur.



Reguliere baan

De militairen van de Nationale Reserve hebben een reguliere baan en zijn daarnaast reservist. Tijdens de 'oproepdienst' kunnen zij gewoon blijven werken, mits ze alles uit hun handen kunnen laten vallen op het moment dat hun telefoon gaat.



Van Wijk: "We zijn nu nog druk bezig om te kijken hoe wij dit met hun werkgever gaan regelen."



Als zij de opkomstdienst met een snelle reactietijd draaien, zullen zij daarvoor dezelfde vergoeding krijgen als de beroepsmilitairen - óók als zij niet worden opgeroepen.