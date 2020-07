Reorganisatie binnen politie zorgt voor 405 extra agenten op straat

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

In november 2019 maakte de burgemeester al bekend dat ingrijpen nodig zou zijn binnen het politiekorps en dat er daarom geëxperimenteerd zou worden met een andere bezetting. Door de toegenomen werkdruk en acute vraag vanuit de Nationale Politie om personen en plekken te beveiligen, moest dat op korte termijn gebeuren. Specialistische teams werden (tijdelijk) opgeheven en definitief toegevoegd aan basisteams op straat. In een brief aan de gemeenteraad schrijft de burgemeester dat deze maatregelen nu definitief worden.

Door de noodgrepen zijn de basiszorg binnen de districten gegarandeerd en de roosterdruk verlicht. De maatregelen zijn echter ‘niet voldoende om de capaciteit binnen de basisteams de komende jaren op een aanvaardbaar niveau te houden’. Ondanks de maatregelen is het capaciteitstekort gestegen van 480 fte naar 551 fte. De verwachting is dat de Amsterdamse politie de komende jaren onder druk blijft staan en pas ‘in 2024 weer op het niveau van de formatie’ komt te liggen.

Evaluatie

‘Het doel van de kortetermijnmaatregelen was om de basiszorg binnen de districten en basisteams te garanderen en de roosterdruk te verlichten,’ schrijft de burgemeester. ‘De Driehoek heeft na evaluatie inmiddels geconcludeerd dat met de kortetermijnmaatregelen hieraan een bijdrage is geleverd. Deze maatregelen zullen dan ook definitief worden doorgezet en krijgen een permanten karakter.’

Een van de maatregelen die is genomen is het afbouwen van de samenwerking met boa’s in het openbaar vervoer. Die bestaat sinds 2007, en heeft als doelde bevordering van de sociale veiligheid.

Wethouder Sharon Dijksma (Verkeer en Vervoer) erkent in een brief aan de Vervoerregio Amsterdam dat de driehoek de maatregelen ‘pijnlijk' vindt, maar dat ze ‘niet lichtzinnig zijn genomen’. Ze vraagt de vervoerregio om te onderzoeken ‘hoe de sociale veiligheid in de nieuwe situatie kan worden gewaarborgd en op welke alternatieve wijzen taken rondom handhaving, leefbaarheid en openbare orde in het openbaar vervoer kunnen worden georganiseerd’.

Binnenstadoffensief

Ook het binnenstadoffensief, gestart in 2016 om de Wallen te maken, wordt geschrapt. Hieraan werkten tientallen agenten per avond. Amsterdam had er in november zestig voltijdsbanen voor agenten bijgekregen, maar sinds 2017 zijn 480 banen, voornamelijk wegens pensionering, verdwenen.

Hoofdcommissaris Frank Paauw en burgemeester Halsema geven in de nieuwe plannen nadrukkelijk prioriteit aan de veiligheid in de wijken en buiten de Ring, ten koste van het centrum en de haven.

“Toen de Amsterdamse politie ruimer in de jas zat, zijn veel specialistische teams opgericht met een hek erom,” zei politiechef Paauw in november. “Dat werkt het beste en we vinden het zeker niet ineens onbelangrijk, maar het gaat ten koste van de basispolitiezorg. We zullen de flexibiliteit terug moeten brengen om te zorgen dat die wijkagent weer de ogen en oren in een wijk is en de mensen kent en gekend wordt. Dát is de kracht van de Nederlandse politie: signaleren waar de ellende begint.”