Reorganisatie AEB: 50 mensen verliezen hun baan

Het Amsterdamse Afval Energie Bedrijf (AEB) Beeld Robin van Lonkhuijsen/ANP

Dat meldt vakbond FNV. Het was al bekend dat bij AEB werd gesproken over een reorganisatie waarbij gedwongen ontslagen niet werden uitgesloten. In totaal werken zo’n vierhonderd mensen bij AEB.



In de zomer werd bij AEB de afvalverbranding stilgelegd omdat de veiligheid niet gegarandeerd kon worden. AEB zat maandenlang zonder inkomsten en de gemeente Amsterdam, de enige aandeelhouder, moest AEB overeind houden met miljoenensteun.

Onderdelen afstoten

Om schoon schip te maken wil AEB onderdelen afstoten. Dan gaat het bijvoorbeeld om de biomassacentrale die wordt gebouwd en de afvalpunten, die overgaan op de gemeente. Daarbij gaan zo’n vijftig medewerkers mee naar een nieuwe werkgever.

Voor de circa vijftig medewerkers die hun baan verliezen is met AEB een sociaal plan afgesproken met de bedoeling zo veel mogelijk medewerkers naar een nieuwe baan te begeleiden.

Volgens FNV schiet het sociaal plan evenwel nog tekort. Vakbondsbestuurder Hans Robijn richt zich daarom tot de gemeente. Wethouder Victor Everhardt (Financiën) moet over de brug komen om het sociaal plan aan te vullen, vindt Robijn. Hij wil AEB niet verder in de financiële problemen brengen. Daar komt bij dat de gemeente een grote verantwoordelijkheid heeft voor de financiële nood bij AEB, volgens FNV. “Volgens onze leden was het stilleggen van de ovens niet nodig geweest als de gemeente gewoon het onderhoud op peil had gehouden. Dan had het nooit zover hoeven komen.”