Renovatievoorstel ouders Cartesius 2-leerlingen afgewezen

Dat liet de woordvoerder van wethouder Marjolein Moorman (onderwijs) woensdagavond in een schriftelijk reactie weten. Het schoolgebouw van IJburg 2 op Zeeburgereiland is nog altijd de beste optie om de driehonderd leerlingen van het Cartesius 2 per schooljaar 2020/2021 in te onderwijzen.



Eerder dit jaar werd bekend dat de renovatie van het voormalige UvA-gebouw niet door kon gaan. Volgens Moorman was er geen bouwer te vinden die binnen de gestelde tijd en budget - 23 miljoen euro- de renovatie kon uitvoeren.



Zelf rekenen

Ouders trokken de duiding van Moorman in twijfel en sloegen zelf aan het rekenen. Zo ook Erik Wiersema, vader van een van de driehonderd leerlingen en bovendien architect. "Het pand zelf is geschikt om in les te geven", zegt Wiersema.



"Het werd immers gebruikt als onderwijsgebouw door de Universiteit van Amsterdam. Met die veronderstelling ben ik ernaar gaan kijken: wat moet er minimaal veranderen om het pand zo te maken zoals Cartesius 2 het wil hebben?"



Niet veel volgens Wiersema, die met zijn architectenbureau gespecialiseerd is in het bouwen van schoolgebouwen en eerder het Calvijn College in Amsterdam Nieuw-West ontwierp.



Twee miljoen

Voor grof geschat twee miljoen euro zou Wiersema met een zogenoemde 'light verbouwing' het pand zo kunnen renoveren dat het past bij de wensen van Cartesius 2. "De basisfunctionaliteiten en de ruimtelijke wensen zijn dan aanwezig. Zo kunnen de leerlingen er in ieder geval les krijgen."



Ook heeft Wiersema aan de toekomst gedacht: "Als de markt aantrekt en aanbesteden goedkoper is, kan het eerdere plan worden uitgevoerd zonder dat er dingen opnieuw moeten worden omgebouwd. Dat heb ik meegenomen in mijn voorstel."



Toch sloegen de gemeente en het schoolbestuur Esprit daar woensdagmiddag niet op aan. De partijen zijn van mening dat het uitvoeren van de light verbouwing niet verantwoord is. Naast dat het gebouw niet voldoet aan de kwaliteitseisen, is het gebrek aan een vaste einddatum waarop de transitieperiode ten einde komt een reden voor de afwijzing.