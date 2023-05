Renovatie Van der Pekbuurt en wooncomplex Jonas winnen architectuurprijs Amsterdam

Multifunctioneel complex Jonas. Beeld Eva Plevier

Het zijn gouden jaren voor de architectuur in Amsterdam. Twee projecten van het afgelopen jaar vielen donderdag in de Koepel van Haarlem in de prijzen. Al eerder won een Amsterdams gebouw de BNA-prijs: dat was het Van der Valkhotel op de Zuidas, in 2021. De prijs wordt sinds 2006 uitgereikt.

De vakjury, onder leiding van oud-minister Ed Nijpels, koos Jonas, een multifunctioneel complex met een overrompelend interieur – de karkas van een walvis, van Orange Architects – omdat er gebruik is gemaakt van biobased (duurzame) materialen. Ook kan het complex een voorbeeld zijn voor duurzaam, collectief en betaalbaar wonen. Het verbindende element van Jonas is daarmee een voorbeeld voor volgende projecten, aldus de jury.

Speeltuin voor volwassenen

In wooncomplex Jonas worden woningen in allerlei soorten en maten gecombineerd met voorzieningen als een buurtcafé, een crèche, een kleine cinema, een binnentuin en een gemeenschappelijke daktuin.

In december van 2022 beschreef architectuurjournalist Jaap Huisman het gebouw in Het Parool. ‘Jonas verleidt je om te dolen, te zwerven en te verkennen. Het gebouw werkt als een speeltuin voor volwassenen. Een hellingbaan, in architectenjargon bospad genoemd, leidt naar de daktuin, in de zomer een dakstrand met ligstoelen. Al zonnebadend heb je er uitzicht op de binnenhaven en in de verte het IJmeer,’

Speciaal geval

Met de renovatie van de Van der Pekbuurt door Ibelings van Tilburg Architecten is het erfgoed weer klaar voor de toekomst, oordeelde de publieksjury. ‘Op het eerste gezicht lijkt er weinig veranderd, maar juist de bescheidenheid maakt de renovatie van deze 94 woningen zo bijzonder.’ Dit project was tussen de andere nominaties een speciaal geval aangezien het hier geen gebouw, maar een woonomgeving betreft.

Van de twaalf nominaties voor het Beste Gebouw van het Jaar – BNA ontving 109 inzendingen – waren er nog vijf gebouwen Amsterdams: het Sluishuis in IJburg, Lieven in West, de Haut-woontoren in het Amstelkwartier, het Pillows Hotel aan het Oosterpark en het Jakoba Mulderhuis in de Wibautstraat.