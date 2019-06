Renovatie Piet Heintunnel opnieuw fors duurder

De 1500 meter lange Piet Heintunnel begint een hoofdpijndossier van formaat te worden. Beeld ANP

Dat schrijft wethouder Sharon Dijksma (verkeer) woensdagmiddag in een brief aan de raad. De 1500 meter lange Piet Heintunnel begint een hoofdpijndossier van formaat te worden. Dacht de gemeente in 2017 nog dat de renovatie 47 miljoen zou kosten, in 2018 was dat al opgelopen naar 85 miljoen euro en nu staat de voorlopige eindstand op 116 miljoen euro.

Arbeidskosten

De tunnel is ruim 20 jaar oud maar de technische installaties zitten aan het einde van hun levensduur omdat er nooit eerder groot onderhoud is gepleegd. De nieuwe prijsstijging komt volgens Dijksma door de sterk opgelopen prijzen in de bouwwereld en hogere arbeidskosten voor ingenieurs.

De renovatie moet snel beginnen want eigenlijk is de benodigde vergunning waarmee de tunnel in gebruik gehouden mag worden al verlopen. De Piet Heintunnel is nu alleen nog toegankelijk voor de tram en autoverkeer, vrachtwagens mogen er van de toezichthouder niet meer doorheen zolang de renovatie op zich laat wachten.

Arenatunnel

Dijksma kondigt ook aan dat de Arenatunnel onder de Johan Cruijffarena vanaf 2020 verbouwd gaat worden, alsmede de gloednieuwe Michiel de Ruitertunnel die onder het Centraal Station loopt. Het beton is niet brandwerend genoeg, de veiligheid van gebruikers is niet in gevaar maar er moet wel een oplossing komen.

Dijksma wil ook de verouderde Verkeerscentrale Amsterdam volledig vernieuwen. Dit is een centrale ruimte vanuit waar alle tunnels in de stad worden gecontroleerd. Gezamenlijk zullen de aankondigde maatregelen tot medio 2025 duren, schrijft Dijksma. Wanneer de tunnels dicht zullen zijn wegens werkzaamheden is nog niet bekend.