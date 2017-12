Renovatie huis Diepenbrock: 'Er gaat zo cultuurhistorie verloren'

Het Cuypersgenootschap beschermt jonge monumenten en diende een aanvraag bij stadsdeel Zuid in om dat verleden intact te laten. Die werd afgewezen.



David Mulder van het Cuypersgenootschap: "Hoewel het pand qua architectuur niet bijzonder is, is zo'n fenomeen van een concertzaal boven op een huis in Zuid heel zeldzaam. Met deze renovatie gaat een stukje cultuurhistorie verloren."



Slotakkoord

Het Castellinarium diende altijd als concertzaal. In oktober werd er nog een open concertavond georganiseerd, als slotakkoord op de muzikale geschiedenis van het pand.



Elja Diepenbrock laat de ruimte zien. Heel groot is het niet, maar het is niet moeilijk om je voor te stellen wat zich er heeft afgespeeld. De laatste instrumenten en de vleugel, die er al sinds 1955 staan, zijn allemaal ingepakt en klaar om te weggehaald te worden.



'Niet bijzonder genoeg'

Sebastiaan Capel, voorzitter van het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid: "De status van een gemeentemonument is niet toegekend omdat de muziekzaal pas na het overlijden van Diepenbrock is gebouwd en het huis niet bijzonder genoeg is volgens Monumenten en Archeologie. Wij volgen met dit soort kwesties meestal hun advies op."



Capel voegt eraan toe dat het verhaal voortleeft op papier, onder andere in de biografie van Diepenbrock, en dat je met de status van een monument de mogelijkheden van de eigenaar erg beperkt. "Door de uitkomst van het rapport van Monumenten en Archeologie zagen wij niet genoeg reden tot het verlenen van de status."



Elja Diepenbrock betreurt dat. "Iets is een monument of is het niet, het lijkt of hier geen middenweg voor is. Wij vallen hierdoor tussen wal en schip. Afscheid nemen van de woning is best moeilijk. Je zou wensen dat er iets van de geschiedenis behouden blijft."