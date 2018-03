Renovatie eerste keus voor IJplein

Dat heeft het stadsbestuur besloten in een 'principenota' over de buurten rond de Sixhaven in Noord.



In een concept dook vorige maand opeens sloop op als mogelijkheid voor 109 woningen op het IJplein en 20 tot 30 woningen in het Laanwegkwartier.



Bewonersavond

In de definitieve principenota waar het stadsbestuur deze week over heeft besloten, valt het woord sloop niet meer. Op een verhitte bewonersavond maakte wethouder Eric van der Burg (Ruimtelijke Ordening) al bekend dat de plannen voor het Laanwegkwartier op de lange baan worden geschoven. Pas na 2020 buigt de stad zich eventueel over de mogelijkheid hier 200 woningen bij te bouwen.



Voor het IJplein wil de stad al wel dit jaar beginnen met een verkenning van de mogelijkheden. Omdat de pont vaker gaat varen en door de bouw van het nieuwe metrostation Sixhaven komt deze buurt veel centraler te liggen binnen de stad. Vandaar de verkenning van manieren om het gebied waar nu vooral wordt gewoond 'intensiever' te gebruiken.