Renovatie de Nes: 'Echt alles moet worden vervangen'

De Nes is een van de oudste straten van de stad en dat is te zien ook. De bestrating is een lappendeken van tegels. Door de vele noodreparaties aan het wegdek zijn op sommige plekken binnen een paar meter gerust een stuk of zes varianten te ontdekken.



De asfaltlaag die zo'n vijftien jaar geleden in het midden van de smalle straat is gestort - de recentste vernieuwing - is ook op veel plekken afgebrokkeld.