René Marti (1939-2018): Beroemd dankzij die ene enkel

De enkel van Van Basten. Van de duizenden botten en gewrichten die orthopedisch chirurg René Marti in zijn carrière heeft behandeld, is dat specifieke gewricht de reden dat hij eind jaren tachtig bekend werd.



Als eerste in een lange rij deskundigen boog Marti zich destijds tot drie maal toe - en uiteindelijk tevergeefs - over de zwakke enkel van de topspits.



Het was in 1973 dat de in Zwitserland geboren arts door de Universiteit van Amsterdam naar Nederland werd gehaald.