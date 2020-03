René is dakloos in tijden van corona: ‘Het is een tikkende tijdbom’

René in quarantaine. Beeld Dingena Mol

Dakloos zijn is natuurlijk geen pretje, laat staan in tijden van corona. Tot afgelopen donderdag zat René van Vloten in de winteropvang aan de Transformatorweg in Amsterdam-West. Uit angst daar besmet te raken bivakkeert hij sindsdien in een tentje in de bosjes langs de A10, te midden van zijn schamele bezittingen.

“Een tikkende tijdbom,” zo omschrijft Van Vloten de situatie in de winteropvang, waar het overgrote deel bestaat uit buitenlanders. “Er zitten mensen van over de hele wereld die het niet bepaald nauw nemen met de adviezen. Je kan wachten op de eerste besmetting.”

Bijna niemand houdt zich aan de richtlijnen van de RIVM, zegt hij. “De meesten volgen het nieuws niet en als ze er wel van op de hoogte zijn doen ze het af als onzin, zo van: het is maar een griepje. Of ze noemen de berichten propaganda en komen met ingewikkelde complottheorieën.”

De flyers van de GGD die in verschillende talen aan de muur hangen, worden genegeerd, aldus Van Vloten. Met zijn iPhone volgt hij zelf wel nauwgezet het nieuws. De afgelopen weken groeide zijn zorgen over de situatie in de opvang, die een kleine 300 bedden telt en slaapzalen met 16 of 24 mensen. “In de centrale eetzaal wordt aan alle kanten gehoest. De meesten houden geen hand voor hun mond, laat staan dat ze hoesten in hun elleboog. Toen er donderdag een hoestende man rondliep met koorts, heb ik mijn boeltje gepakt en ben vertrokken. Ik ben een overlever. Ik ben al 22 jaar dakloos. Ik ben nu 62 en wil graag nog ouder worden.”

Van Vloten heeft zijn tentje neergezet in de bosjes langs de snelweg, uit het zicht. Daar staat hij illegaal en op zijn verzoek vermelden we de locatie niet. “Zaterdagmiddag kwamen er twee handhavers die zeiden dat ik hier illegaal sta. Toen ik uitlegde dat ik mezelf heb geïsoleerd vanwege het coronavirus, lieten ze me met rust. Ze waarschuwden wel dat collega’s van hen me mogelijk wel zouden bekeuren. Om half acht ’s avonds kwamen ze met z’n vieren weer langs, om een warme maaltijd te brengen. Echt geweldig!”

Van Vloten overweegt een bordje bij zijn tent te hangen: ‘In quarantaine wegens corona.’ “Dan word ik hopelijk niet weggestuurd.”

Inmiddels heeft hij gehoord dat in de winteropvang vanwege het virus niet meer in de centrale eetzaal wordt ontbeten. “Iedereen krijgt brood mee en moet daarmee naar buiten.” Overdag is de opvang altijd gesloten.

Ondanks het aangescherpte regime gaat hij niet terug. “Je zit daar met meer dan 200 mensen, terwijl bijeenkomsten van meer dan 100 mensen niet zijn toegestaan.”

Hij heeft vraagtekens bij de deskundigheid van het personeel. “Die zijn niet ingesteld op de nieuwe situatie. Er is desinfecterende gel en als mensen worden gefouilleerd, heeft men altijd handschoenen aan. Maar dat is het dan ook wel. Mensen dragen geen mondkapjes, terwijl ze soms heel dicht bij je komen.”

Van Vloten is een twitteraar, @renedakloos. “Een volger stuurde me ooit 80 euro, daar heb ik dit tentje mee gekocht.” Het ligt bezaaid met lege flesjes drinkyoghurt. “Ik had te veel kilo’s verloren, ik moet weer op gewicht raken,” legt hij uit.

Hij hoopt op korte termijn te kunnen uitwijken naar Frankrijk. “Maar ik las net dat Macron van alles sluit, hopelijk kan ik er straks wel komen.”

Zodra hij zijn maandelijkse daklozenuitkering binnen heeft van 400 euro, hoopt hij per bus te reizen naar Bergerie de Berdine, een gehucht in de Vaucluse dat is omgebouwd tot opvangcentrum voor mensen in moeilijkheden. “Ik was er al eens, een prachtige plek. Ik moest weg omdat ik methadon gebruikte. Ik hoop binnenkort van alle middelen af te zijn, dan kan ik er weer terecht.”