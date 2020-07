René de Beukelaer nieuwe hoofdofficier Amsterdam

René de Beukelaer. Beeld Loes van der Meer

Hij is de opvolger van Nicole Zandee, die vorig jaar vanwege gezondheidsredenen terugtrad. De functie werd sindsdien waargenomen door John Lucas.

De Beukelaer werkt sinds 1999 als officier van justitie bij het Openbaar Ministerie. Hij begon bij het parket Den Bosch, waar hij in 2010 hoofdofficier werd. In 2014 werd hij plaatsvervangend hoofdofficier in Rotterdam.