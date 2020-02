Rembrandt staat voortaan in zijn uppie op het Rembrandtplein

Beeld Lin Woldendorp

De ondernemersvereniging van het Rembrandtplein is er niet uitgekomen met de Russische beeldhouwer Mikhail Dronov en zijn Russisch-Nederlandse collega Alexander Taratynov. De twee kunstenaars maakten de beelden in 2005 ter ere van de 400ste verjaardag van Rembrandt en verhuurden ze aan de ondernemersvereniging.

“Financieel kwamen we er niet uit,” vertelt pleinmanager John Schraven. De beelden werden eerder deze maand al weggehaald door de kunstenaars.

“De ondernemersvereniging vindt het erg jammer,” aldus Schraven. “Het waren iconische kunstwerken die heel erg bekend waren. Toeristen gaan er naartoe om een foto te maken. Mensen kwamen er via reisgidsen speciaal voor naar het plein.”

In 2006 arriveerden de beelden op het Rembrandtplein om het beeld van Rembrandt op het plein te flankeren. Na drie jaar werden ze weggehaald om in 2013, het jaar waarin Amsterdam een groot aantal culturele verjaardagen vierde, weer terug te keren op het plein. Sindsdien stonden de beelden er.

Schraven weet nog niet of er iets voor de beelden terugkomt. De ondernemersvereniging gaat daarover nadenken. “Het is natuurlijk een prachtig plein voor een kunstwerk en we gaan kijken wat we kunnen doen om die leegte op te vullen.”