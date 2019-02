RELX koploper in hogere AEX

De cijfers van bouwer Heijmans vielen daarentegen in minder goede aarde. De stemming op de Europese beursvloeren was gemengd. Beleggers waren vooral in afwachting van de uitkomsten van het Amerikaans-Chinese handelsoverleg.



De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent hoger op 540,87 punten. De MidKap steeg 0,3 procent tot 763,60 punten. De beursgraadmeter in Londen zakte 0,7 procent. Parijs verloor 0,1 procent en Frankfurt klom 0,1 procent.



Altice Europe

RELX ging aan kop bij de hoofdfondsen met een winst van 3,1 procent. De informatieleverancier heeft het voorbije jaar naar eigen zeggen wederom records in de boeken gezet. Het bedrijf kondigde tevens aan voor 600 miljoen pond eigen aandelen in te kopen. Kabel- en telecomconcern Altice Europe sloot de rij met een min van 1,8 procent.



Bij de kleinere bedrijven raakte Heijmans ruim 5 procent kwijt. De bouwer keert over het afgelopen jaar geen dividend uit, omdat het zijn balans verder wil versterken. Voor dit jaar voorziet het bedrijf een vergelijkbare omzet als in 2018. Op de lokale markt klom Neways 4,2 procent. De producent van elektronische componenten behaalde afgelopen jaar voor het eerst meer dan een half miljard euro aan omzet.



Centrica

In Parijs vielen een besparingsplan en de resultaten van de Franse producent van buizen en voertuigonderdelen Vallourec (plus 23 procent) in de smaak. Het Britse nutsbedrijf Centrica werd 11 procent lager gezet na tegenvallende vooruitzichten. Barclays klom 3 procent. De Britse bank heeft een voorziening genomen in aanloop naar het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.



In Kopenhagen stelden de resultaten van containerrederij A.P. Møller-Maersk Group (min 9,6 procent) teleur. Danske Bank zakte 4 procent. De Amerikaanse beurswaakhond SEC doet onderzoek naar de witwaspraktijken bij de Deense bank.



De euro was 1,1351 dollar waard, tegen 1,1362 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent meer op 57,24 dollar. Brent zakte 0,1 procent in prijs tot 66,07 dollar per vat.