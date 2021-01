Relschoppers Museumplein gedagvaard voor snelrechtzitting

Politie in de straten rond het Museumplein. Beeld ANP

De verdachten zijn voor een periode van twee weken in bewaring gesteld. Ze zijn gedagvaard voor snelrechtzittingen op 1 en 4 februari. De voorlopige hechtenis van één van de verdachten is geschorst onder de voorwaarde dat hij zich niet in Amsterdam begeeft, met uitzondering van de dag van de zitting.

Het gaat om mannen met leeftijden variërend van 21 tot 54 jaar en zijn afkomstig uit Medemblik, Ridderkerk, Schiedam, Hoofddorp, Wageningen, Breukelen, Rijswijk, Den Haag en Amsterdam. Ze worden er onder meer van verdacht stenen te hebben gegooid richting de politie. Naast openlijke geweldpleging wordt hen ten laste gelegd geen gehoor te hebben gegeven aan het bevel van de politie om het plein te verlaten.

Het OM vindt dat gezien de ‘explosie van geweld richting personen met een publieke taak, een snelle strafrechtelijke reactie gewenst is.’

Woensdag zullen nog negen personen worden voorgeleid aan de rechter-commissaris. Dan staat er ook een snelrechtzitting op de agenda van een 46-jarige Amsterdammer die verdacht wordt van openlijke geweldpleging tijdens de demonstratie op het Museumplein op zondag 17 januari. Vrijdag staat een andere man terecht, ‘bekend’ van de wijdverspreide foto van zijn ‘flying kick’ tegen het schild van een ME’er.