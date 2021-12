Reliek van Sint-Nicolaas bijgezet in Nicolaasbasiliek

Het stukje bot dat aan Sint Nicolaas zou toebehoren. Beeld -

De reliek is een cadeau aan Amsterdammers en is volgens Rob Polet, diaken van de Sint-Nicolaasbasiliek, ‘heel bijzonder’. “We hadden hier nog geen relikwie van hem,” zegt hij. “Sint-Nicolaas is de beschermheilige van de stad en zeevarenden.”

“We zijn de relikwie op het spoor gekomen via de Abdij van Egmond en hebben het laten onderzoeken. Een patholoog heeft vastgesteld dat het menselijk bot is en al meer dan duizend jaar oud.”

Of het stukje bot echt van de bisschop is geweest, is ook een kwestie van geloof, maar Polet zegt dat het mooi is dat er nu iets tastbaars van hem in de stad aanwezig is. “En uiteindelijk gaat het ook om de inspirerende verhalen over hem.”

Rijke Griekse familie

Die inspirerende verhalen over Sint-Nicolaas gaan terug naar de derde eeuw. Volgens de overlevering stamde Nicolaas uit een rijke Griekse familie en werd hij bisschop van Myra, een stad in Turkije. Vanwege zijn vrijgevigheid was hij erg populair en al in 550 werd hij heilig verklaard door de kerk.

In 1087 werden zijn beenderen uit zijn graf meegenomen uit angst dat moslims die het gebied veroverden, ze zouden vernietigen. De meeste beenderen gingen naar het Italiaanse Bari, maar een stukje zou dus ook in Egmond terecht zijn gekomen en nu dus in Amsterdam.

Een van de bekendste verhalen over Sint-Nicolaas is hoe hij een arme man met drie dochters hielp. Vroeger was het gebruikelijk dat de vader de toekomstige echtgenoot iets van waarde aanbood. Omdat de arme man dit niet kon, zouden zijn dochters slaven worden of prostituees. In het geheim zorgde de bisschop tot drie keer toe voor een bruidsschat, zodat de dochters toch konden trouwen. Door de jaren heen is Sint-Nicolaas door zijn vrijgevigheid de hoofdpersoon geworden in tal van legenden, waaronder die van het sinterklaasfeest.

Nicolaasjaar

Dat de reliek uitgerekend dit jaar naar Amsterdam komt, is geen toeval. “Het is voor ons Nicolaasjaar,” aldus Polet. “We organiseren tal van activiteiten en we krijgen zelfs Nicolaasbier, gebrouwen door brouwerij De Prael. En Henk Schiffmacher heeft een tekening gemaakt van Sint-Nicolaas die we als logo voor het Nicolaasjaar gebruiken.”

Zondag om 10.30 uur wordt de reliek bijgezet in een glazen kastje in de Nicolaasbasiliek tegenover het Centraal Station. Door de coronamaatregelen kunnen er ongeveer honderd mensen bij zijn. Belangstellenden dienen zich van tevoren in te schrijven. De bijzetting is ook via de livestream te volgen op de website van de kerk.