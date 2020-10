Relatie bestuur Haga Lyceum en Atasoy ‘permanent verstoord’

Het Cornelius Haga Lyceum. Beeld Dingena Mol

Dit betoogde donderdag de advocaat van het schoolbestuur, Sebastiaan van den Brink, in een rechtszaak waarmee Atasoy zijn terugkeer wil afdwingen.

Atasoy erkende dat de verhouding met bestuursvoorzitter Mohammed Laamimach niet optimaal is. Hij verwijt hem met leugens de rechtbank te misleiden. Dat staat volgens hem zijn rentree niet in de weg. “Ik hoef niet op de werkvloer terug te keren. Ik kan ook andere werkzaamheden verrichten, tot de termijn van Laamimach als voorzitter is verstreken.”

Ook bood Atasoy aan een cursus te volgen, mocht er sprake zijn van gebrek aan zelfreflectie. “Als medewerkers mij een klootzak vinden, wil ik dat rechtzetten.”

Als Atasoy terugkeert als bestuurder zal dat voor hooguit een maand zijn, aldus Van den Brink, omdat voorzitter Laamimach hem dan opnieuw zal ontslaan. Op zijn beurt kondigde Atasoy alvast hoger beroep aan, mocht hij geen gelijk krijgen.

Ontslag op staande voet

De rechtszaak is het zoveelste hoofdstuk in het juridisch gevecht tussen het bestuur van de islamitische school en Atasoy, die dit voorjaar na interne strubbelingen op staande voet werd ontslagen. In het kort geding heeft de rechter dat onrechtmatig genoemd, maar vanwege de verstoorde arbeidsverhoudingen en gebrek aan draagvlak hoefde de school Atasoy niet weer aan het werk te laten gaan. Met de zaak van donderdag wil Atasoy dat alsnog bewerkstelligen.

Atasoy voerde zelf zijn verdediging. Hij zegt geen geld te hebben voor een advocaat. Van den Brink trok dat in twijfel. “Atasoy heeft zich sinds juni door maar liefst acht advocaten van drie verschillende kantoren bij laten staan.” Daar komt bij dat een salafistische islamdocent met benefietacties meer dan 40.000 euro zegt te hebben opgehaald, bedoeld om Atasoy en de eveneens ontslagen bestuurssecretaris terug in het zadel te helpen. Volgens Atasoy is dat geld bestemd voor andere rechtszaken die nog lopen.

‘Zonder wrijving geen glans’

Beide partijen sloegen elkaar om de oren met (anonieme) verklaringen van medewerkers en ouders, waarin Atasoy wordt opgehemeld dan wel neergesabeld. “Zonder wrijving geen glans,” zei Atasoy over zijn bestuursstijl. “Ik zie helemaal geen glans,” reageerde Van den Brink.

Atasoy waarschuwde dat veel leerlingen van school gehaald worden als hij niet mag terugkeren. Het schoolbestuur voorziet juist een leegloop onder het personeel als Atasoy weer het schoolgebouw betreedt.

Volgens Atasoy maakt een onverdraagzame stroming binnen het salafisme nu de dienst uit in het schoolbestuur en zijn er banden met de Karamamoskee in Amsterdam-Oost.

Van den Brink wees op een deze maand verschenen rapport van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), waarin staat dat ‘politiek-salafistische aanjagers’ hun slagkracht proberen te versterken door hun achterban te mobiliseren voor solidariteit met Atasoy.

Atasoy zei na zijn ontslag te zijn ‘afgemaakt in de media’. “Wat ik allemaal over me heen heb gekregen.…”

De rechter doet op 12 november uitspraak.