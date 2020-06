Rekenkamer: zijn nieuwe kruispunten wel veiliger voor fietsers?

Dat schrijft de Amsterdamse Rekenkamer in een onderzoek dat dinsdag is verschenen. Volgens de Rekenkamer heeft het college geen zicht op ‘de doeltreffendheid en doelmatigheid van de maatregelen om kruispunten fietsvriendelijk te maken’.

Het college heeft zich deze collegeperiode ten doel gesteld meer Amsterdammers op de fiets te krijgen en wil het fietsen aantrekkelijker maken. Daarbij is een van de doelen het verbeteren van de doorstroming, het comfort en de verkeersveiligheid op kruispunten. Vóór eind 2022 moeten ten minste tien kruispunten fietsvriendelijk zijn. Het college heeft hiervoor 1,6 miljoen euro gereserveerd.

Innovatieve aanpak

De gemeente heeft gekozen voor een innovatieve aanpak, waarbij het kruispunt wordt aangepast gebaseerd op het fietsgedrag. Een voorbeeld daarvan is de fietsoversteek op het Mr. Visserplein, waar wachtende fietsers meer opstelruimte hebben gekregen in een ontwerp dat bekend is geworden onder de naam ‘frietzak’. Dit uitgangspunt, waarbij fietsers na het opstappen trechteren om aan de smallere overkant te komen, botst met de oudere aanpak van rechthoekige blokken.

Kruispuntmodel frietzak. Beeld Het Parool

Een ander kruispunt dat al fietsvriendelijker is ingericht, is de oversteek voor fietsers bij het Alexanderplein, bij het Tropenmuseum. Hier is het stoplicht helemaal verwijderd. Op de nominatie voor de innovatieve aanpak staan onder meer het kruispunt van de Amsteldijk en de Ceintuurbaan, die op het Max Euweplein bij het Vondelpark en de hoeken Admiraal de Ruyterweg-Haarlemmerweg en Rozengracht-Marnixstraat.

Toch meer ruimte voor auto

De ingrepen zorgen voor meer opstelruimte en kortere wachttijden voor fietsers. Volledig fietsvriendelijke kruispunten zijn momenteel echter niet haalbaar in Amsterdam, omdat de ruimte beperkt is en er sprake is van conflicterende belangen. Volgens de Rekenkamer krijgt de auto in de praktijk nog regelmatig meer ruimte dan de fiets. ‘De politiek wordt niet bij deze belangenafweging betrokken. Die wordt gemaakt op ambtelijk niveau.’

Tot nu toe zijn er twee kruispunten gerealiseerd, één kruispunt is in uitvoering en zeven kruispunten zijn in voorbereiding. De Rekenkamer acht het onwaarschijnlijk dat de tien kruispunten tijdig worden gerealiseerd, als er niet wordt bijgestuurd. Ook het gereserveerde budget is niet toereikend om de kruispunten te realiseren. De kosten vallen per kruispunt 150.000 euro hoger uit dan was voorzien: twee keer zo hoog als begroot.

Enkele maanden geleden was de Amsterdamse Rekenkamer ook al kritisch over het gebrek aan inzicht van het college over de doeltreffendheid van de bestrijding van fietsendiefstal.