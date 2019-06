Rekenkamer: toegankelijkheid stembureaus moet beter

Er wordt geadviseerd om breder te kijken dan alleen naar de toegankelijkheid voor de reguliere, handaangedreven rolstoel. Beeld ANP

Dat concludeert de Rekenkamer Amsterdam na onderzoek tijdens de Provinciale Statenverkiezingen. Op 20 maart bezochten de onderzoekers 80 stemlocaties, en concludeerden dat bij 73 iets aan de hand was waardoor de toegankelijkheid in het geding kwam.

Volgens het stadsbestuur waren al deze stemlocaties ‘toegankelijk’, maar dat bleek in de praktijk tegen te vallen. De Rekenkamer noteerde vooral problemen bij de toegankelijkheid voor mensen die niet in een gebruikelijke rolstoel zitten, maar bijvoorbeeld een wat grotere elektrische rolstoel, scootmobiel of juist een rollator nodig hebben. Ook blinden en slechtzienden moesten flink hun best doen om aan de benodigde informatie te komen om te kunnen stemmen.

Sommige stembureaus hadden wel maatregelen genomen maar die zorgden er in de praktijk juist voor dat de plek alleen maar slechter bereikbaar werd.

Volgens de Rekenkamer moet de stad beter aangeven welke locaties écht toegankelijk zijn voor mensen met een beperking, en welke locaties niet geschikt zijn. Ook wordt geadviseerd om breder te kijken dan alleen naar de toegankelijkheid voor de reguliere, handaangedreven rolstoel.

Het stadsbestuur zegt de aanbevelingen over te nemen.