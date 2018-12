Rekenkamer: onvrede om bewonersinitiatieven

Naar het voldoen aan voorwaarden voor een financiële bijdrage of het uiteindelijke resultaat werd nauwelijks gekeken

Naar het resultaat van de activiteiten bleek na afloop niet of nauwelijks te worden gekeken.



Uit een controle van 120 dossiers werd ook duidelijk dat het leeuwendeel niet aan de voorwaarden voldoet voor een financiële bijdrage. Slechts acht procent was in orde. Voor de verstrekking van de subsidie bleek dat in driekwart van de gevallen geen gevolgen te hebben.



De onvrede onder de initiatiefnemers gaat vooral over complexe regelgeving. Ook blijkt het lastig om informatie over een subsidie te krijgen.



De Rekenkamer stelt verder vast dat er grote verschillen bestaan in de ruimte voor bewonersintiatieven tussen de verschillende stadsdelen. In Nieuw-West bijvoorbeeld werd in 2017 een half miljoen euro vrijgemaakt, in stadsdeel Centrum was dat 75.000 euro.