Rekenkamer: 'Onvoldoende ondersteuning daklozen'

Veel daklozen zijn kwetsbaar. Toch bieden gemeenten weinig of in een enkel geval geen begeleiding Rekenkamers

Sommige daklozen worden geweigerd omdat ze te zware psychologische problemen hebben voor de opvang. Anderen worden juist geweigerd omdat ze bij afwezigheid van geestelijke problemen als zelfredzaam worden gezien. "Deze aanpak van selectie werkt drempelverhogend en zorgt ervoor dat deze mensen niet in aanmerking komen voor opvang."



Onvoldoende integraal

Het beleid is onvoldoende integraal volgens de rekenkamers. Dat leidt ertoe dat de afstemming tussen de door de gemeente bekostigde ondersteuning bemoeilijkt wordt, met als gevolg dat dak- en thuislozen vaak te lang op passende zorg moeten wachten, wat de verbetering van de situatie voor de dak- en thuislozen belemmert.



De rekenkamers stellen namelijk dat het wachten op passende ondersteuning vaak tot (verdere) achteruitgang van cliënten leidt. "Dat wordt bijvoorbeeld duidelijk uit de bevinding in verschillende steden dat meer dan de helft van de mensen die in nacht- of crisisopvang verblijven al eens eerder dakloos zijn geweest."



Gemeenten bieden tevens te weinig begeleiding aan daklozen over de verschillende zorg- en ondersteuningstrajecten waar ze mee te maken hebben. "Veel daklozen zijn kwetsbaar. Toch bieden gemeenten weinig of in een enkel geval geen begeleiding. Zo geven gemeenten daklozen weinig uitleg over hun wettelijk recht op onafhankelijke cliëntondersteuning."



Lees ook: 'De meeste vrouwen zijn blij dat ze tenminste onderdak hebben'