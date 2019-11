Rekenkamer: nieuwe berekening erfpacht is slecht te begrijpen

Beeld Olaf Kraak/ANP

In eerdere rapporten had de Rekenkamer aanbevolen om de gemeentelijke aanbieding van een canon of afkoopsom voorspelbaar, begrijpelijk en controleerbaar te maken. Dat is op korte termijn gelukt: erfpachters weten hoe hoog hun canon of afkoopsom is als zij overstappen op het nieuwe systeem.

Maar vanaf 1 januari vervallen de gunstiger voorwaarden en moeten woningbezitters afwachten met welke aanbieding de gemeente komt.

Beperkt begrijpelijk

Met het nieuwe stelsel kunnen Amsterdamse erfpachters hun canon voor altijd vastleggen of hun erfpacht eeuwigdurend afkopen. Voor de berekening van canon of afkoopsom kijkt de gemeente naar de WOZ-waarde van de woning en naar de populariteit van de buurt, de zogenoemde buurtstraatquote (bsq). Die bsq wordt elk jaar vastgesteld en in de praktijk verhoogd, omdat veel straten aantrekkelijker zijn geworden. Maar de manier waarop de gemeente dat doet, is lastig te controleren, aldus de Rekenkamer. ‘De methode van waardebepaling is slechts beperkt begrijpelijk en controleerbaar geworden voor de erfpachter.’

De Rekenkamer constateert dat de waardebepaling van de gemeente nog altijd afwijkt van de deskundigencommissie. In de publiciteitscampagne die Amsterdam momenteel voert om erfpachters op het nieuwe stelsel te wijzen, zijn niet alle keuzemogelijkheden duidelijk weergegeven, vindt de Rekenkamer.

Overstapportaal

Een aantal oppositiepartijen pleit ervoor de gunstiger voorwaarden te verlengen tot na 1 januari, maar het gemeentebestuur wil daar niet aan. Het overstapportaal was vorige week offline, maar is inmiddels weer bereikbaar.