Rekenkamer: handhaving van overlast schiet erg tekort

De stad telt te weinig handhavers, die ook nog eens werken op de verkeerde tijden - overdag in plaats van 's avonds - en lang niet altijd zijn voorbereid op hun taak.



"Handhaving schiet erg tekort," aldus Jan de Ridder, directeur van de Rekenkamer Amsterdam, die het lokale bestuur controleert. "Amsterdammers voelen zich genegeerd en dat is vaak terecht."



Sociale overlast

De Rekenkamer onderzocht de handhaving van 'sociale overlast', denk aan dronkaards, hangjongeren of -ouderen, vandalisme of grote groepen toeristen.



Uit het onderzoek blijkt dat deze overlast de afgelopen jaren niet is afgenomen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de verloedering of het gevoel van onveiligheid. Amsterdammers ervaren nog altijd bovengemiddeld veel overlast van anderen.



Wakker liggen

"De ernst en intensiteit van sociale overlast blijft vaak onderbelicht," zo valt te lezen in het rapport. "Het gaat wel om hardnekkige problemen die het leven van Amsterdammers beïnvloeden," vult De Ridder aan. "Je zou maar elk weekeinde wakker liggen, of op bepaalde tijdstippen niet naar buiten durven."



Amsterdam heeft ongeveer 350 handhavers voor de openbare ruimte en dat is te weinig. Ze krijgen meer taken, maar niet meer collega's. Veel aandacht gaat uit naar fout parkeren, afval en verkeer, waardoor klachten over sociale overlast blijven liggen. Het ziekteverzuim is hoog en veel handhavers zijn niet opgeleid om sociale overlast goed aan te pakken.