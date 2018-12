Rekenkamer: binnenbrand in de haven te laat geblust

Onvoldoende in beeld zijn de risico's van milieuactivisten

De Rekenkamer ziet in de grootste benzinehaven van de wereld niet in de eerste plaats problemen bij de 21 bedrijven in de hoogste risicocategorie BRZO, maar wel in de klasse daar net onder. Bij die ondernemingen is te weinig zicht op de risico's, concluderen de onderzoekers.



De brandweer is bijvoorbeeld te weinig bezig met het voorkomen van incidenten bij afval- en recyclingbedrijven, terwijl de verwachting is dat dit er in de haven steeds meer worden. Zij zijn ook oververtegenwoordigd in de geregistreerde incidenten.



Onvoldoende in beeld zijn verder de risico's van milieuactivisten die de opslag van kolen en benzine bezetten.



De Rekenkamer stelt wel vast dat de afgelopen jaren veel maatregelen zijn genomen om de risico's in de haven te beperken. In 2020 opent er een nieuwe kazerne in het gebied, waarvoor de brandweer samenwerkt met grote risicobedrijven. De onderzoekers verwachten dat niet alle geconstateerde problemen hiermee zijn op te lossen.