Reizigersadviesraad kritisch over metroplannen GVB

Dinsdag behandelt de vervoersregio Amsterdam, een regionaal samenwerkingsverband tussen de verschillende gemeenten rond Amsterdam, de metrosituatie zoals die eruit komt te zien als de Noord/Zuidlijn in gebruik wordt genomen.



Er liggen verschillende scenario's klaar. De reizigersadviesraad (RAR), een onafhankelijk adviesorgaan, keert zich tegen een voorstel van het GVB, waarin de verbinding tussen het Amstelstation en station Zuid wordt geschrapt.



De opening van de Noord/Zuidlijn komend jaar brengt een schare aan veranderingen met zich mee. Negen van de in totaal vijftien tramlijnen krijgen een nieuwe route en sommige tramlijnen komen te vervallen. Eerder keerden bewoners zich met succes tegen het verdwijnen van de metrolijn naar de Gaasperplas.



Twee keer overstappen

In het huidige voorstel van het GVB verdwijnt de verbinding Amstelstation-station Zuid, om ruimte te maken voor een hogere frequentie metro's op het traject van ringlijn 50 en de Geinlijn 54.



Zodra de nieuwe Amstelveenlijn gaat rijden tussen Zuid en Amstelveen, moeten reizigers vanuit Buitenveldert en Amstelveen richting Centraal twee keer overstappen: een keer op station Zuid en een keer op station Van der Madeweg.



Volgens Chris Vonk, die namens Reizigersvereniging Rover zitting heeft in de RAR, is het een verkeerde inschatting van het GVB dat op de lijn Amstelstation-Zuid minder reizigers zullen komen door de Noord/Zuidlijn. "Wij zien juist dat door de Hogeschool van Amsterdam en het toenemende gebruik van station Zuid het aantal reizigers hier hoog ligt en zelfs gaat toenemen."



Wegroesten

Daarnaast vindt de RAR dat het schrappen van de metroverbinding tussen het Amstelstation en station Zuid kapitaalverspilling betekent. "De verbindingsboog voor de metro tussen Spaklerweg en Overamstel zal ongebruikt wegroesten," aldus de RAR.



Hoewel de raad begrip heeft voor de scheiding van lijnen, die de exploitatie van het metronetwerk versimpelt, wordt de reiziger volgens de RAR onevenredig hard getroffen. "In de opbouw van een lijnennet moet de reiziger voorop staan, en niet de operationele uitvoering, aldus de RAR."



Al eerder sprak het dagelijks bestuur van de vervoerregio zich uit voor behoud van de verbinding tussen Amstel en Zuid, in de vorm van een ringlijn tussen Centraal en Isolatorweg. De RAR roept de vervoersregio dan ook op om dinsdag bij dat besluit te blijven.



