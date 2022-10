Reizigers wederom voor dicht rolluik op station Zuid: ‘Onacceptabel’

In augustus bleven de rolluiken van Station Amsterdam Zuid ook al dicht. Beeld Marcel Levi

Een reiziger die woensdagochtend vroeg naar zijn werk moest, kwam door het voorval te laat op zijn werk. ‘Weer het hek van treinstation Zuid dicht om 06.00 uur,’ mailde hij naar Het Parool. De NS bevestigt dat de rolluiken vorige week ook al eens per abuis dichtbleven, en woensdag was het dus weer zo ver. Begin augustus stonden reizigers ook al een keer voor dichte rolluiken op het station.

“Het is de derde keer dat dit gebeurt in de afgelopen tijd,” zegt een woordvoerder van de NS. “De hekken horen tussen kwart over vijf en half zes ’s ochtends open te gaan, maar de surveillant van het beveiligingsbedrijf was te laat om dit te doen.” De woordvoerder zegt dat de NS met het externe beveiligingsbedrijf in gesprek gaat. “Wij vinden dit onacceptabel voor onze reizigers.”

Het station kon wel bereikt worden via de ingang aan de Parnassusweg, maar deze in- en uitgang is niet bij veel reizigers bekend. “Als mensen in het station staan en er zit een rolluik dicht op de plek waar zij gewend zijn het station in te gaan, dan wordt het ingewikkeld,” aldus de woordvoerder.

Hoeveel mensen vertraging opliepen door de dichte rolluiken is niet bekend.