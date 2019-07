Reizigers op Schiphol gestrand door brandstofstoring

Beeld ANP

Er zijn op dit moment bijna 180 vluchten geannuleerd, meldt de luchthaven. Reizigers die vanavond niet meer kunnen vertrekken, worden zoveel mogelijk door luchtvaartmaatschappijen ondergebracht in hotels. Schiphol zet uit voorzorg veldbedden neer voor reizigers die eventueel op de luchthaven achterblijven.

Dat is volgens een woordvoerder een standaardprotocol. Ook is het aantal binnenkomende vluchten met een derde verminderd. In de gebieden waar passagiers zich bevinden is extra personeel aanwezig en wordt water uitgedeeld.

Volgens de woordvoerder is de oorzaak van de brandstofstoring nog onbekend, maar heeft het waarschijnlijk niets met de hitte te maken. Verder kan ze er nog niks over zeggen. Toestellen die nog genoeg brandstof hebben kunnen gewoon vertrekken. “De vliegtuigen worden getankt door een extern bedrijf, Aircraft Fuel Supply. Dat bedrijf werkt hard aan een oplossing.”

Schiphol hoopt dat de problemen vanavond nog verholpen worden.

Beeld REUTERS

Aan de grond

Veruit de meeste vliegtuigen moeten wachten tot de storing in het systeem is opgelost. Het ging om 18.45 uur nog om zo’n zeventig toestellen. Een aantal heeft honderden reizigers aan boord. Ook in de vertrekhal staan veel mensen te wachten. Sommigen van hen klagen over de hitte en de lange wachttijden. Een aantal van hen is al sinds vanochtend op de luchthaven.

Schiphol raadt reizigers aan om de actuele vertrektijden in de gaten houden via de Schiphol-website of de app. Op die site was rond 18.20 uur te zien dat tientallen vluchten al gecanceld zijn, waaronder veertig retourvluchten. Dit betekent dat ook vluchten van omliggende Europese vliegvelden, bijvoorbeeld van Montpellier naar Schiphol, worden geannuleerd. Ook is sprake van vele vertragingen en vele wijzigingen van vertrekhallen.

In totaal zijn duizenden reizigers getroffen. En dat op een dag die Schiphol zelf als een ‘peak day’ bestempeld. De zomervakantie is voor de luchthaven de drukste periode van het jaar.

Beeld REUTERS

We’re all stranded @ Amsterdam Airport. All flights are unable to board due to lack of “fuel”... How does the third largest airport in Europe run out of fuel for flights?!



This gate doesn’t even have AC... i’m hot, tired & hungry. I just want to go home :( @klm @Delta @Schiphol pic.twitter.com/j7X82x10Jt h- ♥

De vlucht van Montpellier naar #Schiphol is gecanceld. Er gaat vanavond geen vlucht meer, dus de Nederlanders kunnen pas morgenmiddag terug naar huis. pic.twitter.com/fAMxejHjPT Bas Scharwachter

Dat is vervelend, Andrea! Er is momenteel een storing in het systeem van Aircraft Fuel Supply, een extern bedrijf dat de brandstoftoevoer naar vliegtuigen regelt. Hierdoor ontstaan vertragingen. Het is nog onduidelijk hoe lang dit gaat duren. ^Jim Schiphol

Het brandstofdistributiesysteem op @Schiphol heeft storing. Inmiddels zit ik al een uur en blijft het vliegtuig nog zeker een kwartier aan de grond. Onduidelijkheid onder personeel over de storing: volgens de ene doet het systeem het prima, volgens de ander niet. Riccardo de Wit